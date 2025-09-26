Camera AI có thể nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm giao thông 26/09/2025 10:46

(PLO)- Cục CSGT cho biết, Camera AI có thể nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm và đang tiếp tục được cập nhật.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT-C08, Bộ Công an) đưa vào vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy với những công nghệ hiện đại, kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Cục CSGT, Trung tâm này sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, bao gồm cả việc kết nối dữ liệu đăng ký xe, đăng kiểm, thuế, hải quan, y tế và dữ liệu các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an liên quan đến con người và phương tiện.

Về quy mô, Trung tâm thông tin chỉ huy là trung tâm quản trị cấp 1, trong tương lai sẽ được kết nối với 34 trung tâm thu nhỏ ở các tỉnh/thành phố gồm dữ liệu từ tất cả thiết bị nghiệp vụ của toàn lực lượng CSGT.

Người dân tham gia giao thông trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Ảnh: ĐẮC LAM

Cục CSGT cũng cho biết, dữ liệu thu thập được từ camera sẽ được truyền về trung tâm, sau đó hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi và tự động chuyển sang file (thư mục) quản lý.

Còn đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan kèm với nội dung bao gồm: Tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi… Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe. Hiện nay, AI có thể nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm và đang tiếp tục được cập nhật.

Hiện Cục CSGT đang thu thập hình ảnh, dữ liệu để cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên đào tạo cho AI phát hiện lỗi người điều khiển, hành khách ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn. Việc dùng hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI có thể coi như tuần tra trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, Trung tâm thông tin chỉ huy còn quản trị toàn bộ lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát thông qua hệ thống bản đồ số.