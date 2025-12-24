Đà Nẵng đổi tên sân bóng đá Hòa Xuân thành sân Chi Lăng 24/12/2025 17:32

Ngày 24-12, HĐND TP Đà Nẵng cho hay đã thông qua nghị quyết đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn TP năm 2025.

Theo nghị quyết này, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi có tổng diện tích hơn 54.000 m² thuộc khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân ở phường Hòa Xuân được đặt tên là sân Chi Lăng.

Sân bóng đá Hòa Xuân được đổi tên thành sân Chi Lăng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sân Chi Lăng mới có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, công trình hoàn thành vào tháng 8-2016, đưa vào sử dụng vào giữa tháng 12-2016 để phục vụ V-League năm 2017.

Sân vận động Chi Lăng hiện hữu tại phường Hải Châu sẽ được Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thực hiện các thủ tục bán đấu giá nguyên khối khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng tại đây. Việc này nằm trong quá trình thi hành án vụ án Phạm Công Danh.

Cũng tại nghị quyết trên, TP Đà Nẵng đặt tên cho chín đường tại phường Cẩm Lệ, một đường tại phường Hòa Xuân, 68 đường tại phường Ngũ Hành Sơn, hai đường tại phường Sơn Trà, năm đường tại phường Thanh Khê. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 22-12-2025.