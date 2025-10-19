Đã có phương án đấu giá Sân vận động Chi Lăng tại Đà Nẵng 19/10/2025 15:12

Ngày 19-10, Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng có thông cáo báo chí liên quan việc xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng (gọi tắt là Sân vận động Chi Lăng).

Sân vận động Chi Lăng sắp được mang ra đấu giá. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, THADS TP Đà Nẵng đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I), có nội dung:

Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam tổng cộng tiền nợ gốc và lãi phát sinh là hơn 4.132 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án là Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu). THADS TP Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 408 triệu đồng và nợ gốc hơn 466 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.

Theo thông cáo, quá trình tổ chức thi hành án, xử lý tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Sân vận động Chi Lăng có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, đến nay một số vướng mắc pháp lý đã được giải quyết để THADS TP Đà Nẵng có căn cứ xử lý tài sản.

THADS TP Đà Nẵng thực hiện quy trình, thủ tục xử lý tài sản để bán đấu giá nguyên khối quyền sử dụng đất Sân vận động Chi Lăng theo quy định của pháp luật.

Ngày 30-5-2025, chấp hành viên THADS TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 21/QĐ-CTHADS, đồng thời kê biên bổ sung ba thửa đất tại Sân vận động Chi Lăng.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sau khi người trúng đấu giá nhận chuyển quyền, đất sẽ được điều chỉnh sang đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm để phù hợp với quy hoạch.

Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất tại đây, do trước đây khi cơ quan quản lý Nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất.

Về việc triển khai dự án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật. Người mua tài sản phải tự chịu trách nhiệm về năng lực tài chính.

THADS TP Đà Nẵng sẽ thực hiện đấu giá đồng thời với việc cơ quan quản lý Nhà nước xử lý tài sản trên đất và thông báo công khai cụ thể cho người tham gia đấu giá biết.