Sau Hà Nội, hàng ngàn camera AI phạt nguội sẽ được lắp đặt trên toàn quốc 25/09/2025 18:19

(PLO)- Sau thành công thí điểm lắp đặt hai Camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), hàng ngàn camera AI sẽ được lắp đặt trên toàn quốc.

Cục CSGT (Bộ Công an) đã triển khai thí điểm lắp đặt camera tích hợp công nghệ AI hiện đại trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Hai Camera AI bắt đầu hoạt động từ 0 giờ ngày 24-9.

Camera AI lắp đặt trên đường Phạm Văn Bạch nhận diện được xe vượt đèn đỏ.

Camera AI phát hiện được hơn 20 lỗi

Ghi nhận của PLO ngày 25-9, tại tuyến phố Phạm Văn Bạch và các ngã tư trên tuyến đường này, người tham gia giao thông hầu hết chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ.

Anh Năng Thành (Hà Nội) chia sẻ: “Từ lúc có camera phạt nguội, người dân ý thức hơn trong việc đi đúng phần đường, chấp hành tín hiệu để không bị phạt. Tôi mong sớm có nhiều camera AI hơn trên các tuyến đường để tăng tính minh bạch, buộc người dân chấp hành đúng luật giao thông”.

Trả lời báo chí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, hệ thống camera tích hợp công nghệ AI có khả năng tự động nhận diện, phát hiện lỗi vi phạm của tài xế ô tô và người điều khiển xe máy.

Số liệu của Cục CSGT cho thấy, qua trích xuất dữ liệu từ hai camera AI được thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch, từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 24-9, hệ thống đã phát hiện: hơn 340 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; hơn 1.450 trường hợp vượt đèn đỏ (trong đó có 1.339 xe mô tô và 113 ô tô). Camera AI cũng ghi nhận 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Camera AI vừa được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện xe khách chở xe máy bên trong và tài xế không thắt dây an toàn.

Ngoài ra, camera AI cũng vừa được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Qua dữ liệu, Trung tâm Chỉ huy giao thông (Cục CSGT) phát hiện xe khách biển số 22F-000.xx chạy trên tuyến cao tốc này chở một xe máy trong khoang hành khách, đồng thời tài xế không thắt dây an toàn. Việc chở xe máy trong khoang khách không chỉ vi phạm quy định về vận chuyển mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Camera AI cũng phát hiện nhiều tài xế trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe…

Theo Cục CSGT, qua camera AI có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn đáng báo động, cần được chấn chỉnh.

Người dân tham gia giao thông vào chiều 25-9 tại đường Phạm Văn Bạch và đường Hoàng Quán Chi. Video: ĐẮC LAM.

Sẽ lắp hàng ngàn camera AI trên toàn quốc

Cục CSGT cho biết, những trường hợp vi phạm được camera AI ghi lại sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện.

Sau đó, dữ liệu được cán bộ Trung tâm Chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội và công an các địa phương xử lý vi phạm.

Người dân tham gia giao thông trên đường Phạm Văn Bạch. Ảnh: ĐẮC LAM.

Hệ thống camera AI còn có khả năng phân tích dữ liệu ngay tại nguồn: nhận diện chính xác biển số, loại phương tiện, tốc độ, tình trạng đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn. Camera cũng phát hiện xe quá hạn đăng kiểm, xe sử dụng biển số giả, xe trộm cắp hoặc liên quan đến vụ án. Ngoài ra, hệ thống có thể dự báo phương tiện có dấu hiệu lạng lách, đánh võng hoặc dừng đột ngột bất thường.

Chiều 25-9, trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội) vẫn còn tình trạng người đi xe máy vượt đèn đỏ. Ảnh: ĐẮC LAM.

Cục CSGT cho biết, thời gian tới, hàng ngàn camera tích hợp công nghệ AI sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trên toàn quốc.

Đồng thời, Cục đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hỗ trợ kinh phí cho người dân cung cấp thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát động phong trào toàn dân cùng lên án hành vi vi phạm, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Cục CSGT cũng cho biết, từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy) nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera, thì trước khi xử lý bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.