Khởi công tuyến đường sắt hiện đại nối Trung Quốc, tăng cường kết nối hai nước 19/12/2025 15:58

(PLO)- Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng tạo động lực phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sáng 19-12, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án thành phần 1 gồm đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng tuyến chính hiện đang được cơ quan chức năng triển khai các bước chuẩn bị theo quy định, chưa khởi công.

Phối cảnh nhà ga đường sắt nối với Trung Quốc.

Bộ Xây dựng cho biết dự án thành phần 2 đang phấn đấu hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6-2026; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 7-2026.

Công tác lập thiết kế kỹ thuật được triển khai song song từ tháng 2-2026 đến tháng 8-2026; thẩm định, phê duyệt các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công từ tháng 9-2026 đến tháng 12-2026. Dự án dự kiến triển khai thi công từ tháng 12-2026 đến năm 2030.

Với dự án giai đoạn 1, hiện nay, các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tích cực triển khai các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng theo hồ sơ ranh giới được lập trên cơ sở hướng tuyến đã được thống nhất.

Trong đó, ưu tiên hoàn thành công tác mặt bằng tại 5/21 ga phục vụ khởi công dự án thành phần 1. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V.LONG

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết lễ khởi công là minh chứng cho quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc trong việc tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”.

Tuyến đường sắt cũng sẽ hình thành phương thức vận tải hiện đại, kết nối hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương có dự án đi qua.

Lãnh đạo hai nước tham gia buổi lễ khởi công. Ảnh: V.LONG

Dự án thành phần 1 được khởi công với mục tiêu xây dựng hệ thống đường bộ kết nối từ mạng lưới giao thông hiện hữu đến 21 ga dọc tuyến trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố. Việc triển khai trước dự án này còn đóng vai trò phục vụ vận chuyển thiết bị, vật tư thi công tuyến chính của dự án thành phần 2.

Ngay sau lễ khởi công, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ; đồng thời phối hợp triển khai dự án thành phần 2 theo mốc thời gian đã thống nhất giữa hai Chính phủ.