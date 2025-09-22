Lên phương án làm việc với Trung Quốc về đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 22/09/2025 14:08

(PLO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị kỹ các nội dung sẽ làm việc với Trung Quốc về dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa giao Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Trung Quốc để tổ chức tốt phiên họp thứ nhất của Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung trong tháng 9 và chuẩn bị các nội dung bàn thảo liên quan đến dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam – Trung Quốc phải có phương án kỹ thuật nối ray và Hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới, bảo đảm kết nối Việt Nam với Trung Quốc cũng như các tuyến liên vận quốc tế. “Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện kết luận của lãnh đạo cấp cao và hiệu quả đầu tư của dự án” - ông Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang tiến hành lựa chọn tư vấn chuẩn bị dự án. Ảnh sử dụng công nghệ AI.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo cơ chế, chính sách đặc thù, đã được Quốc hội cho phép áp dụng đối với dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Với dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc – Nam, lãnh đạo Chính phủ cho biết việc triển khai lựa chọn gói thầu tư vấn hỗ trợ chuẩn bị dự án đã được chỉ đạo. Vì vậy, Bộ Xây dựng phải nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ngay trong tháng 9.