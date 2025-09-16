Bộ Xây dựng thông tin tiến độ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 16/09/2025 16:05

(PLO)- Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam bổ sung thêm hình thức đầu tư ngoài vốn công và đang tiến hành xem xét các đề xuất của nhà đầu tư.

Mới đây, cử tri Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Đồng thời, Hà Nội cũng đề xuất được hỗ trợ trong công tác quy hoạch xây dựng, đấu nối đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của các khu vực liên hợp của dự án với đường Vành đai 4.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Xây dựng cho biết dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11-2024, sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân và Quốc hội thông qua Nghị quyết 198/2025 với một số cơ chế đặc thù, Chính phủ trình và được chấp thuận bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) bên cạnh hình thức đầu tư công. Theo đó, Chính phủ sẽ tổ chức lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư phù hợp.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang được nhiều nhà đầu tư trong nước quan tâm. Ảnh minh hoạ sử dụng công nghệ AI.

Hiện các bộ, ngành liên quan đang rà soát, đánh giá đề xuất của nhà đầu tư như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Trường Hải, Công ty Mekolor… để trình Chính phủ xem xét.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) phối hợp với các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thúc đẩy giải phóng mặt bằng.

Đến nay, 12/15 địa phương đã đăng ký khởi công khu tái định cư vào dịp 19-8. Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo 15/15 công ty điện lực địa phương và 4/4 công ty truyền tải điện khu vực hoàn thành rà soát, kiểm đếm, thống kê các điểm giao chéo với dự án, lập phương án sơ bộ di dời công trình điện bị ảnh hưởng.

Song song đó, Ban Quản lý dự án đường sắt cũng triển khai các thủ tục lựa chọn tư vấn quản lý dự án, rà phá bom mìn vật nổ, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt thường xuyên họp để chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc.

Về đề xuất của cử tri Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã tính toán các phương án kết nối tại tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Theo đó, tuyến đường sắt cao tốc sẽ được kết nối với mạng lưới đường sắt phía Bắc sông Hồng qua hệ thống đường sắt vành đai phía Đông, phía Tây; kết nối trung tâm Hà Nội qua tuyến đường sắt đô thị số 1; kết nối với sân bay Nội Bài thông qua tuyến đường sắt đô thị số 6; đồng thời liên vận quốc tế với Trung Quốc qua các tuyến Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng và Hà Nội – Lạng Sơn.

Hiện Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt triển khai lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó tiếp tục làm rõ giải pháp đấu nối hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật các khu vực liên hợp của dự án với quy hoạch của Hà Nội, bảo đảm đồng bộ, nhất quán và hiệu quả.