Khởi công tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam là nhiệm vụ quan trọng của ngành giao thông 26/08/2025 16:06

(PLO)- Bộ trưởng Trần Hồng Minh xác định nhiệm vụ quan trọng của ngành giao thông thời gian tới là tổ chức khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 26-8, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28-8-1945 - 28-8-2025), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định ở mỗi bước ngoặt quan trọng của đất nước đều có dấu ấn của những người làm ngành giao thông vận tải.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng nói ngành giao thông vẫn phải gánh vác trọng trách trên vai, tiên phong như những người công binh đi trước mở đường.

Thực tế chứng minh, mỗi công trình giao thông đường bộ được đầu tư đã và đang hình thành nên một hành lang kinh tế mới, cực tăng trưởng mới, các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ mới, góp phần phát triển các vùng, địa phương và ngành kinh tế.

Mỗi cảng biển đang phục vụ tốt hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường hội nhập, giao thương quốc tế. Mỗi sân bay đang góp phần quan trọng trong tạo động lực phát triển du lịch.

Với lĩnh vực đường sắt, Phó Thủ tướng cho rằng sắp tới đây, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị được khởi công, đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Hàng trăm tỉ USD đổ vào các dự án cũng đang mang đến cơ hội phát triển lớn cho ngành công nghiệp đường sắt.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ngành giao thông dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành giao thông. Ảnh: BXD

“Chúng ta sẽ làm gì để chớp lấy thời cơ này cũng là vấn đề cần đặt ra. Công tác rà soát quy hoạch, bảo đảm liên kết không gian phát triển mới, phát triển nguồn nhân lực mới, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế cũng là những vấn đề cần chú trọng" - Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Vui mừng trước thành tựu và sự đóng góp to lớn của ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng ngành xây dựng nói chung, những người làm giao thông nói riêng 14 chữ: Đoàn kết - Tiên phong - Trí tuệ - Sáng tạo - Bản lĩnh - Dấu ấn - Tự hào.

"Tựu chung lại, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tạo nên chất riêng của người làm giao thông, tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển đất nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành giao thông và xác định phải khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: BXD

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kể từ ngày 1-3-2025, Bộ GTVT được hợp nhập với Bộ Xây dựng với kỳ vọng, không gian phát triển mới.

Một điều chắc chắn là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sứ mệnh "đi trước mở đường" của ngành vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, được tiếp nối dựng xây trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo đó, thời gian tới, ngành sẽ đẩy nhanh hơn nữa đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ với việc triển khai thành công các đề án lớn có tác động sâu rộng tới phát triển kinh tế - xã hội: Đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường bộ cao tốc; tổ chức khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt đô thị, đường sắt kết nối quốc tế.

“Chúng ta cũng sẽ đưa vào khai thác các cảng hàng không hiện đại ngang tầm khu vực như sân bay Long Thành, Gia Bình… đồng thời đẩy mạnh hoạt động vận tải hành khách nội địa cũng như quốc tế để “giao thông là mạch máu…” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.