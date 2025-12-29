Đà Nẵng lấy ý kiến tăng giá thuê chung cư, cao nhất gấp 7 lần hiện nay 29/12/2025 15:11

(PLO)- Phương án đang được Sở Xây dựng Đà Nẵng đưa ra lấy ý kiến là từ năm 2026 – 2030, giá thuê chung cư xã hội tăng từ 1,94 đến 7,46 lần giá hiện nay.

Ngày 29-12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay đã công khai lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân đối với phương án điều chỉnh giá thuê các căn chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công.

Theo dự thảo, giá thuê nhà ở xã hội sẽ tăng từ 1,94 đến 7,46 lần, tùy vị trí và loại hình. Việc điều chỉnh được triển khai theo lộ trình từ 2026 - 2030 nhằm phân bổ mức tăng theo từng giai đoạn, hạn chế tác động đột ngột đến người thuê.

Một khu chung cư nhà ở xã hội tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, năm đầu tiên (dự kiến từ năm 2026, sau ba tháng kể từ khi quyết định phê duyệt có hiệu lực), giá thuê sẽ bằng mức hiện hành cộng thêm 20% phần chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Giai đoạn 2027 - 2029, mỗi năm tăng lũy kế thêm 20% phần chênh lệch, tương ứng từ 40%, 60% đến 80%. Từ ngày 1-1-2030, giá thuê nhà ở xã hội tính bằng giá thuê điều chỉnh.

Được biết, trong tổng số 43 khu chung cư nhà ở xã hội do TP quản lý, có 38 khu dự kiến điều chỉnh theo lộ trình trên. Một số khu chung cư đang xuống cấp, chờ phá dỡ hoặc các khu mới xác định giá thuê gần đây sẽ tạm thời chưa áp dụng.

Theo dự thảo, đến năm 2030, một số khu chung cư có mức điều chỉnh lớn như chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông, giá thuê tăng từ 3.630 đồng/m² lên 54.718 đồng/m². Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tăng từ 16.900 đồng/m² lên 56.249 đồng/m² (thời điểm năm 2030).

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân phải tăng giá là do phần lớn giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hiện nay được xác định tại thời điểm nghiệm thu, chưa được cập nhật đầy đủ chi phí bảo trì.

Mức giá thấp kéo dài khiến nguồn kinh phí bảo dưỡng không đáp ứng yêu cầu, trong khi ngân sách TP vẫn phải bù đắp cho các hạng mục sửa chữa lớn tại các chung cư.

Kiểm toán Nhà nước trong một báo cáo năm 2016 cũng chỉ ra rằng, giá cho thuê nhà ở xã hội ở Đà Nẵng chưa tuân thủ đầy đủ quy định, thiếu cơ sở và không còn phù hợp với điều kiện thực tế; nhất là khi lương tối thiểu vùng đã nhiều lần điều chỉnh tăng.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh giá thuê là cần thiết nhằm bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ. Qua đó tạo nguồn lực duy trì chất lượng nhà ở xã hội và giảm áp lực chi ngân sách trong dài hạn.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tham gia ý kiến về phương án nêu trên, gửi về Sở trước ngày 15-1-2026.