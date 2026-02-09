Bầu cử Thái Lan: Đảng của Thủ tướng Anutin về nhất, đảng đối lập từ chối lập liên minh 09/02/2026 05:54

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 8-2, theo hãng tin Reuters.

Khi gần 95% điểm bỏ phiếu đã báo cáo kết quả, số liệu sơ bộ do Ủy ban bầu cử công bố cho thấy đảng Bhumjaithai giành khoảng 192 ghế, so với 117 ghế của đảng Nhân dân đối lập và 74 ghế của đảng Pheu Thai.

Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ, ông Anutin tuyên bố chiến thắng và gửi lời cảm ơn cử tri Thái Lan vì đã ủng hộ đảng Bhumjaithai.

“Chiến thắng của Bhumjaithai hôm nay là chiến thắng của tất cả người dân Thái Lan, dù các bạn có bỏ phiếu cho đảng Bhumjaithai hay không. Chúng tôi phải nỗ lực hết sức, với toàn bộ khả năng của mình, để phục vụ người dân Thái Lan” - ông nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại cuộc họp báo sau khi có kết quả sơ bộ. Ảnh: NATION

Ông Anutin nói rằng, dù số lượng nghị sĩ chính thức vẫn chưa được chứng nhận, nhưng những quan sát từ nhiều khu vực cho thấy Bhumjaithai nhiều khả năng sẽ về nhất về số ghế trong cuộc bầu cử.

Khi được hỏi Bhumjaithai sẽ bắt tay với đảng nào tiếp theo, Thủ tướng Anutin không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Ông nói vẫn còn thời gian và trước hết sẽ tổ chức một cuộc họp với ban chấp hành đảng, đồng thời chờ các con số kết quả ổn định hơn.

Ông Anutin đã tạo tiền đề cho cuộc bầu cử sớm khi giải tán quốc hội vào giữa tháng 12-2025, trong bối cảnh xảy ra xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Các nhà phân tích chính trị cho rằng động thái này dường như được nhà lãnh đạo tính toán nhằm tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc đang lên cao. Đây là một canh bạc đã mang lại kết quả cho vị thủ tướng.

Về phía đảng Nhân dân, lãnh đạo đảng này - ông Natthaphong Ruengpanyawut thừa nhận rằng, dù vẫn còn một số phiếu chưa được kiểm, đảng của ông dường như không có khả năng giành chiến thắng.

Ông Natthaphong cho biết đảng sẽ không tham gia một chính phủ do Bhumjaithai dẫn dắt, nhưng cũng sẽ không thành lập một liên minh đối trọng.

“Nếu Bhumjaithai có thể lập được chính phủ, thì chúng tôi phải làm phe đối lập” - ông Natthaphong nói tại một cuộc họp báo tối 8-2.

Với thông điệp thúc đẩy thay đổi cấu trúc và cải cách, đảng Nhân dân từng dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong suốt mùa vận động tranh cử.

Tuy nhiên, trong một khảo sát được tiến hành vào tuần cuối cùng của chiến dịch và công bố hôm 8-2, Viện Quản lý Phát triển Quốc gia dự báo Bhumjaithai sẽ giành chiến thắng với khoảng 140-150 ghế trong Hạ viện 500 thành viên, vượt lên trước mức 125-135 ghế của đảng Nhân dân.

Theo Hiến pháp Thái Lan, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Ủy ban Bầu cử xác nhận kết quả, Hạ viện nhiệm kỳ mới sẽ họp phiên đầu tiên và tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng.

Ứng viên Thủ tướng phải giành tối thiểu 251 phiếu ủng hộ trong tổng số 500 nghị sĩ Hạ viện để đắc cử và thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới dự kiến sẽ chính thức tiếp quản và điều hành đất nước vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.