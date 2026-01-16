Thái Lan đề nghị Mỹ làm rõ vụ đình chỉ visa định cư đối với 75 nước 16/01/2026 11:22

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã gặp Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan để đề nghị làm rõ việc Washington tạm dừng xử lý hồ sơ xin visa định cư đối với 75 quốc gia.

Ngày 15-1, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã gặp Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan - bà Elizabeth J. Konick để đề nghị làm rõ quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc tạm dừng xử lý hồ sơ xin visa định cư đối với 75 quốc gia, trong đó có Thái Lan, theo tờ Nation.

Ông Sihasak bày tỏ quan ngại về biện pháp này, cho rằng việc gộp các quốc gia có bối cảnh và tình hình rất khác nhau, trong khi không có tiêu chí xem xét rõ ràng, là điều đáng lo ngại.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan lưu ý rằng quyết định này có thể làm nảy sinh nhiều câu hỏi và có nguy cơ phát đi tín hiệu không phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan và Mỹ đang nỗ lực củng cố quan hệ đối tác và liên minh lâu đời.

“Thái Lan mong muốn phía Mỹ làm rõ các tiêu chí được sử dụng cho quyết định này” - ông Sihasak nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow gặp Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan - bà Elizabeth J. Konick ngày 15-1. Ảnh: NATION

Đáp lại, bà Konick cho biết Mỹ ghi nhận những quan ngại của Thái Lan, đồng thời giải thích rằng biện pháp này nằm trong các nỗ lực nhằm giảm gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội của Mỹ và chỉ áp dụng đối với việc xử lý hồ sơ xin visa định cư.

Theo Nation, hiện có hơn 320.000 công dân Thái Lan sinh sống tại Mỹ.

Trước đó, ngày 14-1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đình chỉ quy trình xử lý visa định cư đối với các đương đơn từ 75 quốc gia, có hiệu lực từ ngày 21-1.

Việc đình chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các đương đơn từ nhiều khu vực trên thế giới. 4 nước Đông Nam Á nằm trong danh sách là Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào.

Về cơ sở pháp lý của quyết định này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục dùng quyền hạn hiện có để từ chối cấp visa cho những người vào Mỹ định cư khi họ bị đánh giá là có nguy cơ trở thành gánh nặng xã hội, hoặc lợi dụng các chương trình hỗ trợ của nước Mỹ.