Mỹ trừng phạt loạt quan chức Iran, ông Trump ‘để ngỏ mọi phương án’ hành động 16/01/2026 07:24

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt loạt quan chức Tehran, gồm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và một số người thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngày 15-1, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 quan chức Iran liên quan làn sóng biểu tình ở nước Cộng hòa Hồi giáo này, theo trang web Bộ này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Ali Larijani, cùng một số chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng thực thi pháp luật của Tehran.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa 18 cá nhân và tổ chức có liên quan các mạng lưới “ngân hàng ngầm” của Iran vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc các mạng lưới này đã rửa tiền từ nguồn thu bán dầu mỏ và hóa dầu của Iran.

Một góc Quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 15-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong số các tổ chức bị trừng phạt có 8 công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Toàn bộ tài sản của các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt nói trên sẽ bị phong tỏa, đồng thời các cá nhân và pháp nhân Mỹ về cơ bản bị cấm thực hiện giao dịch với họ.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang để ngỏ mọi phương án nhằm phản ứng lại tình hình bất ổn tại Iran.

"Tổng thống và đội ngũ của ông đang theo dõi sát sao tình hình, và mọi phương án vẫn đang được Tổng thống cân nhắc" - bà Leavitt nói, đồng thời cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Iran.

Tehran chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trước đó, ngày 14-1, ông Trump tiếp tục không loại trừ khả năng hành động quân sự ở Iran, cảnh báo rằng “hành động rất mạnh mẽ” vẫn có thể được thực hiện đối với Tehran nếu xảy ra bất kỳ hành động bạo lực nào đối với người biểu tình, theo đài CNN.

“Chúng tôi sẽ theo dõi và xem diễn biến như thế nào. Nhưng chúng tôi đã nhận được một thông tin rất tốt, rất tốt từ những người biết rõ chuyện gì đang xảy ra” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump hôm cho biết ông đã được thông báo rằng các vụ "hành quyết những người biểu tình ở Iran đã dừng lại”.

Phần mình, chia sẻ với đài Fox News hôm 14-1, Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi kêu gọi Nhà Trắng lựa chọn con đường ngoại giao để không “lặp lại cùng một sai lầm”, đồng thời khẳng định “hiện tình hình đã lắng dịu và chúng tôi đang kiểm soát hoàn toàn”.