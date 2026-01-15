Xuất hiện thông tin Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Iran trong 24 giờ tới 15/01/2026 07:23

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin châu Âu cảnh báo rằng Mỹ có thể hành động quân sự nhằm vào Iran trong 24 giờ tới, trong bối cảnh Mỹ và Anh khẩn trương rút nhân sự khỏi khu vực.

Tối 14-1, hãng Reuters dẫn nguồn 2 quan chức châu Âu cảnh báo rằng chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ nhắm vào Iran có thể được kích hoạt trong vòng 24 giờ tới.

Cùng nhận định trên, một quan chức Israel giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đi đến quyết định can thiệp. Tuy nhiên, người này lưu ý rằng quy mô và thời điểm cụ thể của chiến dịch vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Trước đó cùng ngày, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang tiến hành rút bớt nhân sự khỏi các căn cứ trọng yếu trong khu vực. Động thái này được mô tả là biện pháp phòng ngừa an ninh cần thiết trước những biến động khó lường.

Căn cứ quân sự Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Theo Reuters, chỉ thị rời đi đã được ban hành cụ thể cho các nhân sự tại Al Udeid (Qatar) - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, nơi đồn trú của khoảng 10.000 quân nhân.

Đáng chú ý, đồng minh thân cận của Mỹ là Anh cũng có hành động tương tự. Tờ The Telegraph đưa tin London đang rút một số nhân sự khỏi căn cứ không quân tại Qatar do lo ngại nguy cơ xảy ra các cuộc không kích.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một chiếc máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã đến căn cứ ở Qatar vào sáng 14-1 và sau đó quay trở lại căn cứ Anh tại Akrotiri (CH Cyprus) chỉ vài giờ sau đó.

Theo The Telegraph, Anh cũng đã tiến hành sơ tán Đại sứ quán tại Tehran giữa bối cảnh lo ngại một cuộc tấn công của Mỹ có thể diễn ra trong thời gian tới.

Đại sứ Anh tại Tehran cùng toàn bộ cán bộ lãnh sự đã rời khỏi cơ sở này vào ngày 14-1, sau khi tình hình an ninh ở quốc gia Trung Đông được đánh giá là có thể đe dọa an toàn của nhân viên.

Bộ Ngoại giao Anh mô tả việc đóng cửa tạm thời Đại sứ quán là một biện pháp tạm thời, vẫn duy trì liên lạc và hoạt động từ xa để hỗ trợ công dân và xử lý công việc lãnh sự.

Chính phủ Qatar đã lên tiếng về hoạt động diễn ra tại căn cứ Al Udeid, cho hay động thái này được thực hiện “nhằm ứng phó tình hình căng thẳng hiện nay trong khu vực”.

Đầu ngày 14-1, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đã gửi thông điệp cảnh báo tới các quốc gia láng giềng đang cho Mỹ đồn trú quân. Theo đó, nếu Washington phát động tấn công, các căn cứ quân sự của Mỹ tại những quốc gia này sẽ trở thành mục tiêu bị Iran đáp trả.

Iran chưa bình luận về các thông tin trên. Những ngày qua, các quan chức cấp cao Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran cũng sẽ kéo theo các hành động trả đũa, nhắm vào lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.