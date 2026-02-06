Tướng Alekseev - Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Nga bị bắn giữa Moscow 06/02/2026 15:38

(PLO)- Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), bị bắn nhiều phát vào lưng bên ngoài nơi cư trú của ông ở thủ đô Moscow.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết một tướng cao cấp của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị bắn bị thương trong một vụ nghi là ám sát, xảy ra tại thủ đô Moscow vào ngày 6-2, đài RT đưa tin.

Theo Ủy ban, Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), bị bắn nhiều phát vào lưng bên ngoài nơi cư trú của ông ở khu vực phía tây Moscow.

Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU). Ảnh: RT

Thông cáo cho biết ông Alekseev đã được đưa vào bệnh viện nhưng không cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe.

Giới chức cho hay kẻ nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cảnh sát đang truy bắt.

Các điều tra viên và đội pháp y đang làm việc tại hiện trường.

Ông Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức cấp cao nhất của tình báo quân sự Nga.

Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, trong vai trò này ông phụ trách các chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Năm 2017, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những phần thưởng cao quý nhất của quốc gia này.

Theo RT, ông Alekseev trước đây từng bị tình báo Ukraine gọi là “tội phạm quốc tế”.