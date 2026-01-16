Hội đồng Bảo an họp khẩn về biểu tình Tehran, Mỹ-Iran- Nga-Anh đấu khẩu gay gắt 16/01/2026 06:12

(PLO)- Mỹ, Iran, Nga, Anh đấu khẩu gay gắt tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ triệu tập về tình hình Iran.

Chiều 15-1 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tổ chức cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Mỹ để thảo luận về làn sóng biểu tình ở Iran, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp đã chứng kiến màn đấu khẩu gay gắt giữa Washington và Tehran.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nói với HĐBA rằng Mỹ sát cánh cùng “những người dân Iran dũng cảm”, và Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã nói rõ rằng mọi phương án đều được đặt lên bàn để chấm dứt cuộc tấn công nhằm vào người biểu tình”.

“Tổng thống Trump là người hành động, không phải chỉ nói suông bất tận như chúng ta thấy tại LHQ” - ông Waltz nói thêm.

Nhà ngoại giao Mỹ bác bỏ các cáo buộc của Iran cho rằng các cuộc biểu tình là “một âm mưu của nước ngoài nhằm tạo tiền đề cho hành động quân sự”.

“Mọi người trên thế giới cần biết rằng chế độ này [Iran] đang yếu hơn bao giờ hết, và vì thế họ đưa ra lời dối trá này trước sức mạnh của người dân Iran trên đường phố. Họ sợ hãi. Họ sợ chính người dân của mình” - ông Waltz nói.

Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15-1 về tình hình Iran. Ảnh: UN Photo/Loey Felipe

Đáp lại, ông Gholam Hossein Darzi - Phó Đại diện Thường trực của Iran tại LHQ - chỉ trích Mỹ về những gì Tehran cho là sự “tham gia trực tiếp vào chỉ đạo bạo lực ở Iran”.

“Dưới vỏ bọc trống rỗng về quan tâm tới người dân Iran và tuyên bố ủng hộ nhân quyền, Mỹ đang cố gắng phô diễn mình là bạn của người dân Iran, đồng thời tạo nền tảng cho bất ổn chính trị và can thiệp quân sự dưới cái gọi là ‘bình diện nhân đạo’” - ông Darzi nói với HĐBA.

Đại diện Iran cũng công kích Washington liên quan các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Mỹ sau việc một phụ nữ tên Renee Good bị một sĩ quan của Cơ quan Thi hành Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) bắn chết ở bang Minnesota.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ triệu tập cuộc họp của HĐBA nhằm biện minh cho “hành vi can thiệp trắng trợn” vào Iran.

Ông Nebenzia khẳng định Nga đoàn kết với Iran và ủng hộ quan điểm cho rằng “các thế lực bên ngoài thù địch đang tìm cách lợi dụng tình hình hiện nay” ở Iran để phá hoại thể chế.

Nga kêu gọi Mỹ “ngừng tự coi mình là quan tòa toàn cầu và chấm dứt các hành động leo thang” - ông Nebenzia nói. Moscow cũng kêu gọi 193 quốc gia thành viên LHQ “ngăn chặn một sự leo thang quy mô lớn mới”.

Đại sứ Nga cho rằng các hành động của Mỹ “có nguy cơ đẩy khu vực vào một vòng xoáy hỗn loạn”.

Theo ông Nebenzia, những gì xảy ra trên đường phố Iran trong những ngày gần đây đã vượt xa khuôn khổ các cuộc biểu tình ôn hòa, viện dẫn việc sử dụng súng, các vụ sát hại dân thường và lực lượng chấp pháp, cũng như các vụ phóng hỏa nhằm vào cơ sở y tế và các cơ quan công quyền.

Trong khi đó, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực của Anh tại LHQ - ông Archie Young nói rằng Anh phẫn nộ trước các báo cáo về thương vong trong các cuộc biểu tình ở Iran.

“Cùng với các lãnh đạo Pháp và Đức, chúng tôi kêu gọi Iran tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của người dân mình, bao gồm quyền được biểu tình mà không phải lo sợ bạo lực hay đàn áp” - ông Young nói.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi “kiềm chế tối đa trong thời điểm nhạy cảm này và kêu gọi tất cả các bên tránh mọi hành động có thể dẫn đến thêm tổn thất về sinh mạng hoặc châm ngòi cho một sự leo thang rộng hơn trong khu vực”, Trợ lý Tổng thư ký Martha Pobee nói với HĐBA.