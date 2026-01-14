Loạt nước khuyến cáo công dân khẩn cấp rời Iran 14/01/2026 07:59

(PLO)- Mỹ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Điển, Úc và nhiều nước đồng loạt khuyến cáo công dân rời Iran ngay, do biểu tình leo thang và rủi ro về an ninh.

Trước diễn biến biểu tình ngày càng leo thang tại Iran, nhiều nước đã ra thông báo khuyến cáo công dân nhanh chóng rời Iran nhằm tránh rủi ro về an ninh.

. Ngày 13-1, Đại sứ quán của Mỹ tại Iran kêu gọi các công dân Mỹ đang còn ở nước này rời Iran ngay lập tức, khi biểu tình ở quốc gia Trung Đông tiếp tục leo thang.

“Rời Iran ngay bây giờ. Hãy chủ động xây dựng kế hoạch rời khỏi Iran mà không trông chờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ” - Đại sứ quán Mỹ tại Iran đăng trên website, đồng thời gợi ý công dân có thể cân nhắc vượt biên bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ nếu điều kiện an ninh cho phép.

Trong trường hợp không thể rời đi, cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà ở hoặc một tòa nhà kiên cố khác, đồng thời chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Loạt nước khuyến cáo công dân khẩn cấp rời Iran. Ảnh minh họa: TRAVELGOV

. Cùng ngày, chính phủ Canada đang kêu gọi công dân nước này rời Iran ngay lập tức trong khuyến cáo đi lại mới nhất, theo trang Global News.

Bộ Ngoại giao Canada nêu rõ: “Mức độ rủi ro: Công dân nên rời Iran ngay bây giờ”.

Bộ này khuyến cáo người dân tránh hoàn toàn việc đi tới Iran do các cuộc biểu tình trên toàn quốc vẫn tiếp diễn, tình hình khu vực căng thẳng.

Dù nhiều hãng hàng không đã tạm dừng hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ Iran, Bộ Ngoại giao Canada cho biết các lối xuất cảnh bằng đường bộ vẫn mở.

Cụ thể, các cửa khẩu sang Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động, và công dân Canada không cần thị thực để nhập cảnh vào hai quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Canada cũng lưu ý rằng khả năng hỗ trợ và cung cấp dịch vụ lãnh sự của nước này tại Iran hiện rất hạn chế.

. Một người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 13-1 cho biết đã ban hành báo động đỏ về việc di chuyển tới Iran, theo tờ Taiwan News.

Phía Đài Bắc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng triển khai các kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ người dân.

Cơ quan này cho hay sẽ tiếp tục điều chỉnh khuyến cáo đi lại và triển khai các biện pháp cần thiết tùy theo diễn biến thực tế.

. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết do tình hình an ninh, nước này đã quyết định siết chặt khuyến cáo đi lại đối với Iran kể từ ngày 12-1.

Stockholm khuyến cáo không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Iran và kêu gọi công dân Thụy Điển đang ở Iran rời khỏi nước này.

. Trước đó, ngày 7-1, chính phủ Úc đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ, kêu gọi toàn bộ công dân Úc đang ở Iran rời khỏi nước này sớm nhất có thể, khi tình hình ở quốc gia Trung Đông vẫn hết sức bất ổn.

Trang Smartraveller của chính phủ Úc tiếp tục cảnh báo người dân không nên tới Iran. Các nhà chức trách Úc cảnh báo tình hình có thể xấu đi mà không báo trước, đồng thời kêu gọi công dân đặt an toàn cá nhân lên hàng đầu.

. Ấn Độ cũng đã ban hành khuyến cáo đi lại đối với Iran, kêu gọi công dân Ấn Độ và người gốc Ấn hiện đang ở nước Cộng hòa Hồi giáo này nâng cao cảnh giác trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trên diện rộng.

. Indonesia ngày 12-1 cũng khuyến cáo công dân nước này hoãn các chuyến đi tới Iran do tình hình bất ổn lan rộng, đồng thời cho biết nhà chức trách đang theo dõi sát diễn biến an ninh, theo tờ The Star.

“Dựa trên đánh giá của đại sứ quán và tình hình thực địa tính đến ngày 12-1, hiện chưa cần thiết phải tiến hành sơ tán. Tuy nhiên, đại sứ quán đang chuẩn bị các phương án cần thiết cho khả năng sơ tán nếu tình hình tiếp tục xấu đi” - Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết.