Iran bắt 297 người nghi liên quan Mỹ-Israel, ông Trump nhắn 'sự giúp đỡ đang đến', Tel Aviv cảnh giác kịch bản bất ngờ 14/01/2026 07:13

(PLO)- Iran bắt gần 300 người với cáo buộc có liên quan các tổ chức gắn với Israel và Mỹ, tham gia kích động các hoạt động gây rối, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người Iran tiếp tục biểu tình và nhắn rằng “sự hỗ trợ đang trên đường tới”, Israel duy trì cảnh giác trước nguy cơ leo thang.

Ngày 13-1, Tư lệnh Cảnh sát An ninh Công cộng Iran - ông Seyed Majid Feiz Jafari cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 297 người mà ông nói là có liên quan các “cuộc bạo loạn” gần đây trong nước.

Chia sẻ với hãng thông tấn IRIB, ông Jafari nói rằng những người này bị cáo buộc có liên quan các tổ chức gắn với Israel và Mỹ, tham gia kích động các hoạt động gây rối.

Trước đó, hôm 10-1, Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này sẽ tiến hành các đòn đánh phủ đầu vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu phát hiện dấu hiệu sẽ bị tấn công.

Một người đàn ông tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 12-1. Ảnh: Shadati/ Xinhua

Cùng ngày 13-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình, đồng thời nói rằng “sự hỗ trợ đang trên đường tới”, song không nêu cụ thể hình thức hỗ trợ mà ông đề cập.

Ông Trump cũng cảnh báo các quan chức Iran sẽ "phải trả giá đắt" cho bất kỳ hành động bạo lực nào.

Ông cho biết đã hủy mọi cuộc gặp với quan chức Iran cho đến khi Tehran chấm dứt các hành động bạo lực nhằm vào người biểu tình, hãng Reuters đưa tin.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 12-1 cho biết Tel Aviv vẫn đặt trong tình trạng cảnh giác trước khả năng xuất hiện những “kịch bản bất ngờ”, theo tờ The Times of Israel.

Người phát ngôn IDF - ông Effie Defrin kêu gọi người dân không “tiếp tay cho các tin đồn” liên quan tình hình đang diễn ra tại Iran.

“Các cuộc biểu tình ở Iran là vấn đề nội bộ” - ông Defrin viết trên mạng xã hội X.

Ông Defrin cho biết IDF đang “chuẩn bị ở thế phòng thủ”, tiếp tục tiến hành các đánh giá tình hình thường xuyên và sẽ cập nhật thông tin nếu có diễn biến mới.