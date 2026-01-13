Trung Quốc lên tiếng việc Mỹ áp thuế quan 25% đối với các nước giao dịch với Iran 13/01/2026 12:55

(PLO)- Trung Quốc tuyên bố phản đối mạnh kế hoạch áp thuế của Mỹ với các nước làm ăn với Iran, cho rằng trừng phạt đơn phương và chiến tranh thương mại không mang lại bên thắng.

Ngày 12-1, Trung Quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các quốc gia làm ăn với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% khi giao thương với Mỹ.

“Lập trường của Trung Quốc về việc phản đối việc áp đặt thuế quan một cách bừa bãi được thể hiện rất nhất quán và rõ ràng. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không có bên thắng, còn cưỡng ép và gây sức ép không thể giải quyết vấn đề” - phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đăng trên mạng xã hội X.

Người phát ngôn này nhấn mạnh Bắc Kinh “kiên quyết phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp và việc thực thi quyền tài phán ngoài lãnh thổ”, đồng thời sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Băng cảnh báo được dựng gần Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington, DC (Mỹ) ngày 24-9-2021. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 12-1, ông Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran, theo đài CNBC.

“Bất kỳ quốc gia nào tiến hành giao thương với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh với Mỹ” - ông Trump viết trên Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đây là quyết định cuối cùng và dứt khoát, có hiệu lực ngay lập tức.

Các chi tiết bổ sung về thông báo áp thuế hiện vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức Nhà Trắng từ chối trả lời các câu hỏi của CNBC liên quan bài đăng của Tổng thống Trump.

Theo CNBC, động thái của ông Trump dường như nhằm gia tăng áp lực với Iran về mặt kinh tế của trong bối cảnh quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ này đang chật vật trước làn sóng biểu tình quy mô lớn kéo dài.