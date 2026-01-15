Mỹ đình chỉ visa định cư đối với 75 nước, gồm những nước nào? 15/01/2026 07:33

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng xử lý visa định cư với công dân 75 quốc gia, trải rộng trên nhiều châu lục.

Ngày 14-1, ông Tommy Pigott - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - xác nhận chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra quyết định đình chỉ quy trình xử lý visa định cư đối với các đương đơn từ 75 quốc gia.

Việc đình chỉ này là một phần trong nỗ lực gia tăng kiểm soát định cư của chính quyền, theo hãng tin Reuters.

Lệnh tạm dừng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21-1, ảnh hưởng trực tiếp đến các đương đơn từ nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm: các nước Mỹ Latinh (như Brazil, Colombia, Uruguay); khu vực Balkan (Bosnia, Albania); Nam Á (Pakistan, Bangladesh); cùng nhiều quốc gia tại Châu Phi, Trung Đông và vùng Caribe.

Ông Tommy Pigott - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: BNG Mỹ

Về cơ sở pháp lý của quyết định này, ông Pigott nói Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục dùng quyền hạn hiện có để từ chối cấp visa cho những người vào Mỹ định cư khi họ bị đánh giá là có nguy cơ trở thành gánh nặng xã hội, hoặc lợi dụng các chương trình hỗ trợ của nước Mỹ.

"Việc xử lý visa nhập cư từ 75 quốc gia này sẽ bị tạm dừng trong khi Bộ Ngoại giao đánh giá lại các quy trình, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của những người nước ngoài có ý định chiếm dụng phúc lợi và trợ cấp công” - ông Pigott nói.

Trong trường hợp thị thực đã được phê duyệt nhưng chưa được in, viên chức lãnh sự “phải từ chối hồ sơ”.

Theo tờ The Guardian, các trường hợp ngoại lệ bao gồm người mang hai quốc tịch sở hữu hộ chiếu hợp lệ của một quốc gia không nằm trong danh sách hạn chế, hoặc trường hợp đương đơn có thể chứng minh chuyến đi của mình phục vụ lợi ích quốc gia theo định hướng “Nước Mỹ trước tiên”.

Việc tạm dừng này không áp dụng đối với các loại thị thực không định cư như thị thực du học, du lịch, thăm thân, công tác ngắn hạn, theo đài CNN.

Theo hãng Reuters và tờ The Guardian, danh sách 75 quốc gia cụ thể chịu ảnh hưởng bởi lệnh đình chỉ trải rộng trên nhiều châu lục:

. Châu Á: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Campuchia, Georgia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Lebanon, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Syria, Thái Lan, Uzbekistan và Yemen.

. Châu Âu: Albania, Belarus, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro và Nga.

. Châu Phi: Algeria, Cameroon, Cape Verde, Congo, Cộng hòa Congo, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Bờ Biển Ngà, Liberia, Libya, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia và Uganda.

. Châu Mỹ: Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines và Uruguay.

. Châu Đại Dương: Fiji.

Các nước nằm trong danh sách chưa bình luận về động thái của chính quyền Mỹ.