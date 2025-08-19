Bộ Ngoại giao Mỹ hủy 6.000 visa du học trong năm nay 19/08/2025 11:24

(PLO)- Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng bộ đã hủy hơn 6.000 visa du học trong năm nay do người được cấp ở lại quá hạn hoặc vi phạm pháp luật.

Đài CNN dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-8 nói rằng bộ đã hủy hơn 6.000 visa du học trong năm nay.

Theo quan chức này, các visa bị hủy vì người được cấp visa đã ở lại sau khi hết hạn hoặc vi phạm pháp luật, trong đó “phần lớn” các hành vi phạm pháp liên quan đến tấn công, lái xe khi say rượu, trộm cắp và “hỗ trợ khủng bố”.

Khoảng 4.000 trong số 6.000 visa du học bị hủy là do người được cấp visa vi phạm pháp luật, vị quan chức cho biết thêm.

Khoảng 200 đến 300 trong số visa bị hủy vì cáo buộc liên quan đến khủng bố, căn cứ vào một phần của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, quy định rằng công dân nước ngoài có thể không được nhập cảnh vào Mỹ “do các hoạt động liên quan khủng bố”.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô Washington, D.C (Mỹ). Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt việc lưu trú đối với một số sinh viên quốc tế bị cho là vi phạm pháp luật.

Các quan chức chính quyền đặc biệt nhắm đến những sinh viên quốc tế tham gia biểu tình phản đối cuộc chiến ở Dải Gaza, cáo buộc các sinh viên này bài Do Thái và ủng hộ khủng bố.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã mạnh mẽ bảo vệ chính sách hủy visa du học.

“Không có quyền hiến định nào đối với visa du học cả. Visa du học là thứ chúng tôi quyết định cấp cho bạn” - ông Rubio nói với đài EWTN hồi đầu tháng 8.

“Visa các loại đều bị từ chối mỗi ngày trên khắp thế giới. Khi tôi đang nói chuyện với bạn lúc này, có ai đó vừa bị từ chối hồ sơ xin visa vào Mỹ. Vậy nên, tôi sẽ từ chối visa của bạn nếu biết điều gì đó về bạn, nhưng nếu tôi phát hiện ra rằng tôi đã cấp visa cho bạn và giờ mới biết chuyện đó, thì tại sao tôi lại không thể hủy visa của bạn?” - ông Rubio nói thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 400.000 visa du học, còn gọi là thị thực F1, đã được cấp trong năm 2024.

Số lượng cấp trong năm 2025 dự kiến sẽ ít hơn nhiều sau khi các cuộc hẹn mới bị tạm dừng và các yêu cầu rà soát mới được áp dụng.

Một phân tích của NAFSA - Hiệp hội các Nhà giáo dục Quốc tế - và tổ chức JB International dự báo lượng sinh viên quốc tế nhập học mới tại Mỹ có thể giảm 30-40%, khiến tổng số sinh viên nhập học kỳ mùa thu này giảm 15%.