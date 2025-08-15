Ngành du lịch phải làm gì ngay để biến visa 45 ngày thành... tiền? 15/08/2025 14:48

(PLO)- Theo các chuyên gia, để chính sách miễn thị thực mới phát huy tối đa hiệu quả trong việc thu hút khách châu Âu, ngành du lịch cần liên kết chặt chẽ giữa hàng không - khách sạn - lữ hành và tập trung xây dựng các gói sản phẩm cao cấp, chuyên biệt.

Từ ngày 15-8, chính sách miễn thị thực (visa) nhập cảnh với thời hạn 45 ngày cho công dân 12 quốc gia châu Âu chính thức có hiệu lực. Chính sách này được áp dụng trong thời gian 3 năm, dành cho mục đích du lịch và không phân biệt loại hộ chiếu.

Thị trường giàu tiềm năng

Phân tích về đặc tính của thị trường này, TS. Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết do khoảng cách địa lý, du khách châu Âu có xu hướng lưu trú dài ngày (từ 8-20 ngày), chi tiêu cao (khoảng 1.500-2.500 USD/chuyến). Nhóm khách này đặc biệt ưu tiên các trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và các hoạt động mang tính bền vững.

“Việc miễn thị thực có thể sẽ tạo ra sự gia tăng rõ rệt về lượng khách từ thị trường này trong mùa cao điểm sắp tới. Về dài hạn, nếu kết hợp đồng bộ với việc mở rộng thị thực điện tử (e-visa), tăng tần suất chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì đà tăng trưởng bền vững từ thị trường châu Âu" - TS. Pang nhận định.

Thực tế ghi nhận từ các doanh nghiệp du lịch trực tuyến và truyền thống lớn (như Booking.com, Expedia, TUI Group) cho thấy, du khách quốc tế thường phản ứng nhanh chóng và tích cực với những thay đổi về chính sách nhập cảnh. Tuy nhiên, họ chỉ quay trở lại khi cơ sở hạ tầng, trải nghiệm và các dịch vụ kết nối được nâng cấp một cách đồng bộ.

Năm 2024, du khách đến từ châu Âu đứng thứ hai sau châu Á và chiếm 11,3%, tương đương khoảng hai triệu lượt khách đến Việt Nam. Đây là một trong những thị trường quốc tế tăng trưởng mạnh và đóng góp đáng kể vào tổng lượng du khách đến Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Khách châu Âu thường lưu trú dài, chi tiêu cao. Ảnh: TT.

Chính sách miễn thị thực lên đến 45 ngày của Việt Nam được đánh giá là vượt trội so với một số nước trong khu vực ASEAN. Theo các chuyên gia, khoảng thời gian này đặc biệt phù hợp với xu hướng du lịch dài ngày của du khách châu Âu, cho phép họ có đủ thời gian để khám phá sâu và thư giãn trọn vẹn.

Tạp chí du lịch Condé Nast từng nhận định, 10-14 ngày là khoảng thời gian lý tưởng để khám phá Việt Nam. Do đó, thời hạn 45 ngày đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho những chuyến đi chuyên sâu, hoặc các hành trình kết hợp giữa làm việc và nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, chính sách này mở ra cơ hội lớn để phát triển xu hướng "slowcation" (du lịch chậm), loại hình du lịch lưu trú dài ngày để khám phá và tận hưởng văn hóa bản địa. Chính sách miễn thị thực 45 ngày không chỉ giúp giảm bớt rào cản hành chính mà còn khuyến khích du khách cân nhắc Việt Nam như một điểm đến lưu trú dài hạn, thay vì chỉ là một chặng dừng ngắn trong hành trình khám phá châu Á.

Phát triển các gói sản phẩm cao cấp, chuyên biệt

Báo cáo từ các nền tảng du lịch như Expedia và Skyscanner chỉ ra rằng, du khách châu Âu ưa chuộng các sản phẩm du lịch kết hợp đa dịch vụ (all-inclusive) và đề cao trải nghiệm hành trình liền mạch. Vì vậy, sự liên minh giữa hàng không - khách sạn - lữ hành trở thành yếu tố then chốt để giữ chân và kích thích chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch bền vững ngày càng rõ nét, khi 57% du khách quốc tế cho biết họ quan tâm đến tác động của du lịch đối với môi trường và cộng đồng địa phương. Nhóm khách này sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm giá trị như chăm sóc sức khỏe (wellness), ẩm thực cao cấp và các tour khám phá chuyên sâu.

Liên minh giữa hàng không - khách sạn - lữ hành là yếu tố then chốt để giữ chân du khách. Ảnh: TT.

TS Pang nhận định: “Ngành du lịch Việt Nam nên phát triển sản phẩm chuyên sâu theo chủ đề và vùng miền, đào tạo hướng dẫn viên nói tiếng của các quốc gia châu Âu, phối hợp với kênh du lịch trực tuyến và đại lý du lịch châu Âu để đưa sản phẩm vào các kênh bán, cũng như nhấn mạnh sản phẩm du lịch bền vững như một tiêu chí cạnh tranh”.

Cũng theo TS Pang, để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách châu Âu, Việt Nam cần phát triển gói sản phẩm cao cấp như du thuyền, golf, du lịch kết hợp với hoạt động hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm (MICE), kết nối tour xuyên Việt và liên vùng (Việt Nam - Lào - Campuchia). Đồng thời, cần số hóa hành trình với đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán nhanh chóng và hỗ trợ điều hướng, nhằm tạo trải nghiệm tiện lợi và liền mạch cho du khách.

Thực tế cho thấy, du khách quốc tế có xu hướng chi tiêu nhiều hơn tại các điểm đến có hạ tầng du lịch phát triển và sở hữu nhiều di sản thế giới. Khi chi phí lưu trú chiếm tới 1/3 tổng chi tiêu của khách châu Âu, việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm lưu trú phải được xem là một ưu tiên chiến lược, vừa giúp gia tăng doanh thu, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam.

Về phía cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết kế hoạch xúc tiến thị trường quốc tế thường được triển khai trước 6 tháng. Trong đó, nửa đầu năm ngành du lịch sẽ tập trung tham gia, quảng bá tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn trên thế giới.

"Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tại những thị trường vừa được áp dụng chính sách miễn thị thực. Bên cạnh đó, các thị trường gần như Đông Nam Á cũng được xác định là nhóm có khả năng tăng trưởng nhanh từ nay đến cuối năm. Trong mùa cao điểm khách quốc tế, TP.HCM không chỉ tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế mà còn tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá nhằm giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, với sản phẩm đa dạng và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao"- bà Ánh Hoa chia sẻ.