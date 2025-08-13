Infographic: Công dân 24 quốc gia được miễn thị thực khi vào Việt Nam 13/08/2025 12:57

(PLO)- Từ ngày 15-8-2025, Việt Nam chính thức mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu, nâng tổng số lên 24 nước được hưởng ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế.

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 229 ngày 11-8-2025, mở rộng chương trình miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ.

Theo đó, người nhập cảnh từ các quốc gia này được miễn thị thực trong 45 ngày với mục đích du lịch, áp dụng từ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 14-8-2028. Trước đó, từ 7-3-2025, Việt Nam đã miễn thị thực cho 12 nước khác, nâng tổng số quốc gia được miễn lên 24.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn ban hành nghị định miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện ưu đãi đặc biệt như cầu thủ bóng đá, nhà đầu tư và nhà khoa học theo tiêu chí quốc tế, góp phần thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.