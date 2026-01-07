Sapa bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng du lịch châu Á 07/01/2026 14:07

(PLO)- Vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản và Indonesia, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa được công bố là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sapa là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trấn vùng cao đối với du khách quốc tế.

Theo Agoda, dữ liệu đặt phòng 11 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 cho thấy Sapa tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á. Qua đó, nơi đây trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Theo sau Sapa lần lượt là Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama (Nhật Bản) và Takamatsu (Nhật Bản).

Sapa lọt top điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Ảnh: DH.

Kết quả này phản ánh xu hướng du khách toàn cầu ưu tiên các điểm đến giàu bản sắc, mang lại trải nghiệm chân thực. Với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và văn hóa đa dạng, Sapa là lựa chọn nổi bật cho những ai muốn rời xa nhịp sống đô thị.

Trong những tháng đầu năm, Sapa "ghi điểm" nhờ tiết trời se lạnh và cảnh sắc thay đổi theo mùa. Hoa xuân nở rộ, thung lũng mờ sương tại bản Tả Van hay không khí sôi động tại chợ Bắc Hà tạo nên dấu ấn riêng. Ngoài ra, tuyến tàu Mường Hoa dài khoảng 2 km mang đến cho du khách góc nhìn bao quát toàn cảnh núi rừng Tây Bắc.

Giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 là thời điểm lý tưởng để ghé thăm Sapa, nhất là các chuyến du xuân và kỳ nghỉ Tết.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định: "Đây là tín hiệu đáng ghi nhận khi Sapa ngày càng được du khách quốc tế yêu mến. Nơi đây sở hữu cảnh quan ấn tượng, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư giãn, lý tưởng cho các hoạt động khám phá ngoài trời".

Từ tháng 2 đến tháng 5 là thời điểm lý tưởng đến du lịch đến Sapa. Ảnh: DH.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, địa phương kiên định định hướng phát triển bền vững để đưa Sapa thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Trọng tâm là xây dựng điểm đến du lịch thiên nhiên, thể thao xanh và thông minh. Địa phương sẽ gắn bản sắc văn hóa truyền thống với các sản phẩm trải nghiệm, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng vùng núi.