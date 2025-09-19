Bình Mỹ – Điểm đến tiềm năng gần TP.HCM 19/09/2025 11:45

(PLO)- Nằm ở vị trí kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) hội tụ nhiều lợi thế để phát triển du lịch – nghỉ dưỡng và trở thành trung tâm đầu tư mới. Không gian sinh thái đa dạng, quỹ đất rộng cùng nền văn hóa – lịch sử phong phú đang tạo sức hút đặc biệt cho vùng đất này.

Bình Mỹ sở hữu hệ thống kênh rạch dày đặc, cảnh quan sông nước hữu tình, thích hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần và trải nghiệm văn hóa Nam Bộ. Quỹ đất trống còn lớn, thuận lợi cho việc triển khai các dự án quy mô, đồng bộ. Với định hướng quy hoạch mở, Bình Mỹ có thể hình thành các tổ hợp du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng hiện đại, đồng thời giữ được bản sắc địa phương.

Ngoài thiên nhiên, Bình Mỹ còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều di tích văn hóa – lịch sử như Bia tưởng niệm Trung đội Gò Môn, Khu tưởng niệm Sông Lu, Đền tưởng niệm liệt sĩ xã, bia tưởng niệm Y4… Cùng với đó là hệ thống cơ sở tín ngưỡng ven sông rạch như chùa Hoa Sen, chùa Bửu Châu, đình Cây Dương, đình Bốn Phú. Đây là cơ sở để phát triển du lịch văn hóa – tâm linh, gắn với tìm hiểu lịch sử và phong tục địa phương.

Hoạt động du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Mỹ ngày càng mở rộng với các khu sinh thái và resort như Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ, Hương Sen, Kim Ngọc, Greenland Farm… Các mô hình du lịch cộng đồng cũng phát triển, mang đến cho du khách trải nghiệm đời sống nông thôn và tham gia sản xuất. Trung bình mỗi năm, xã đón khoảng 30.000 lượt khách, doanh thu 4–6 tỷ đồng. Mô hình kết hợp vườn – du lịch đạt giá trị 200 triệu đồng/ha, cao gấp ba lần so với canh tác thuần túy.

Với sự hỗ trợ của chính quyền trong việc quy hoạch đất đai, kết nối văn hóa cộng đồng và thu hút đầu tư, Bình Mỹ đang từng bước trở thành vùng đất hội tụ giữa giá trị lịch sử, cảnh quan sinh thái và định hướng phát triển hiện đại. Đây vừa là điểm đến thư giãn của du khách, vừa là địa bàn giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư.