Vì sao du khách Việt ‘quay xe’ với du lịch ngoại, chọn ở lại trong nước dịp Tết? 09/01/2026 13:44

(PLO)- Nhu cầu du lịch nội địa dịp Tết 2026 ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội hơn 20%, trong đó Đà Lạt và Phú Quốc là hai điểm đến thu hút lượng du khách quan tâm lớn nhất.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho biết nhu cầu du lịch của du khách Việt trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó du lịch nội địa là động lực chính.

Dữ liệu của Agoda tổng hợp từ lượng tìm kiếm trong tháng 10 và 11-2025 (cho kỳ nhận phòng từ 14 đến 22-2-2026) cho thấy mức độ quan tâm du lịch dịp Tết đều tăng. Đáng chú ý, nhu cầu du lịch nội địa tăng gần 22%, vượt trội so với mức tăng 7% của du lịch nước ngoài.

Theo Agoda, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài chín ngày giúp các gia đình thuận lợi lên kế hoạch du xuân dài ngày. Trong bối cảnh chi phí và thủ tục du lịch quốc tế vẫn là yếu tố cân nhắc, nhiều du khách ưu tiên điểm đến trong nước để thư giãn, trải nghiệm không khí lễ hội.

Về xu hướng nội địa, Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu danh sách quan tâm với lượng tìm kiếm tăng 44%. Khí hậu mát mẻ cùng không gian lễ hội mùa xuân giúp thành phố cao nguyên này duy trì sức hút.

Đà Lạt tiếp tục là điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: DH.

Xếp thứ hai là Phú Quốc với mức tăng 41%. Đảo ngọc hấp dẫn khách nghỉ dưỡng nhờ thời tiết nắng đẹp và hệ thống giải trí đa dạng. Nha Trang và Đà Nẵng lần lượt đứng vị trí thứ ba và thứ tư. Vũng Tàu nằm trong top 5 với mức tăng 31%, là lựa chọn phổ biến cho các chuyến đi ngắn ngày từ TP.HCM.

Ở phân khúc quốc tế, Bangkok vẫn là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Singapore vươn lên vị trí thứ hai với mức tăng 25%, vượt qua Tokyo. Hong Kong đứng thứ tư với mức tăng 46%, trong khi Bali giữ vị trí thứ năm.

Yếu tố thuận tiện, chi phí hợp lý và khả năng gắn kết gia đình là tiêu chí hàng đầu khi du khách lên kế hoạch du lịch Tết năm nay.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà (TP.HCM) cho biết gia đình chị ưu tiên điểm đến trong nước để chủ động thời gian và chi phí. “Tết năm nay nghỉ dài nhưng đi nước ngoài phải lo visa, thủ tục khá gò bó. Gia đình tôi chọn Đà Lạt vì thời tiết dễ chịu, có không khí Tết rõ rệt”, chị Hà nói.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết kỳ nghỉ dài là cơ hội lý tưởng để các gia đình bắt đầu hành trình mới. Sự gia tăng mạnh mẽ của du lịch nội địa cho thấy xu hướng linh hoạt, đề cao trải nghiệm và giá trị gắn kết gia đình ngày càng rõ nét.