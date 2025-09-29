Bình Quới - Thanh Đa: kỳ vọng điểm đến du lịch sinh thái của TP.HCM 29/09/2025 12:37

Sau nhiều năm vướng quy hoạch treo, Bình Quới - Thanh Đa (TP.HCM) nay có quy hoạch phân khu mới, mở ra kỳ vọng hình thành khu đô thị hiện đại gắn với sinh thái ven sông. Đây cũng là cơ hội để TP.HCM kiến tạo điểm đến du lịch xanh, nâng sức hút trên bản đồ quốc tế.

Khu đô thị du lịch sinh thái mới của TP.HCM

Theo Sở Xây dựng, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 569 phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) với diện tích khoảng 549,4 ha. Quyết định này được xem là cơ sở chấm dứt tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhiều năm.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kết hợp công viên và vùng ngập nước để tạo cảnh quan sinh thái hài hòa. Quy hoạch chú trọng giảm mật độ xây dựng, phát triển không gian hỗn hợp, tối đa hóa diện tích xanh và không gian công cộng.

Nơi đây sẽ hình thành các chức năng đa dạng như nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại - dịch vụ, văn hóa và đặc biệt là du lịch ven sông, góp phần xây dựng diện mạo đô thị sinh thái gắn với không gian cao tầng hiện đại.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành khu đô thị du lịch sinh thái. Ảnh: Tấn Lực.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc công ty du lịch VinaGroup cho biết, việc hình thành Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là bước đột phá trong việc tạo điểm nhấn độc đáo của TP.HCM trong việc tái định vị thương hiệu điểm đến.

Theo ông Mẫn, trong bối cảnh hậu sáp nhập của siêu đô thị thành phố vừa có núi, rừng ngập mặn, biển và hệ sinh thái ven sông gắn với giá trị cảnh quan tự nhiên quy mô lớn như bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sẽ giúp thành phố tạo nên những sản phẩm khác biệt so với các đô thị trong vùng. Việc quy hoạch không những phát triển khu đô thị và khu dân cư hiện đại mà còn biến Bình Quới - Thanh Đa thành trung tâm trải nghiệm thiên nhiên trong lòng đô thị độc đáo.

Sự gắn kết quy hoạch này gắn với việc nghiên cứu phát triển hệ thống du lịch đường thủy, đặc biệt là kết nối các điểm đến ven sông Sài Gòn sẽ tạo nên sự thú vị cho du lịch đường sông với nhiều loại hình thể thao kết hợp đa dạng, vừa nâng cao chất lượng sống, vừa tạo điểm đến nghỉ dưỡng - sinh thái - văn hóa đặc trưng của thành phố.

“Đây cũng là yếu tố then chốt để thành phố mở rộng thị trường du khách bao gồm khách quốc tế và cả cộng đồng cư dân thành phố đang rất quan tâm đến xu hướng du lịch trải nghiệm, thân thiện môi trường nhất là khám phá các giá trị văn hóa, đời sống bản địa.”- ông Mẫn chia sẻ.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Bình Quới với trung tâm TP.HCM cần được phát triển đồng bộ. Ảnh: Tấn Lực.

Đồng quan điểm, chuyên gia du lịch Phan Đình Huê cho rằng nơi này có lợi thế sông nước, mảng xanh rất phù hợp để trở thành điểm đến xanh tiêu biểu của TP. Ông Huê nhấn mạnh điều cốt lõi không chỉ nằm ở hạ tầng hiện đại mà còn là việc tạo dựng câu chuyện bản sắc riêng, gắn liền yếu tố sinh thái và văn hóa cộng đồng.

Một điểm đến du lịch chỉ thực sự thành công khi mang lại trải nghiệm khác biệt, đó là sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm đường thủy. Nếu phát triển đúng hướng, khu vực này sẽ không bị hòa lẫn với các đô thị hiện đại khác, đồng thời góp phần nâng cao sức hút du lịch của TP.HCM.

Phát triển sản phẩm theo hướng ít can thiệp - nhiều trải nghiệm

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM, cho rằng quy hoạch này mở ra cơ hội định hình không gian đô thị ven sông theo hướng hiện đại, bền vững và mang bản sắc riêng. Với lợi thế dọc sông Sài Gòn, nếu khai thác đúng cách, nơi đây có thể trở thành động lực phát triển du lịch và nâng cao chất lượng sống.

TS Minh gợi ý: Các tuyến du lịch đường thủy sẽ kết nối khu vực vào mạng lưới vận tải thủy, với bến thuyền tích hợp không gian công cộng và dịch vụ cao cấp, tạo chuỗi trải nghiệm liên tục. Các kết nối bằng tàu, thuyền nhỏ có thể mở rộng đến trung tâm, các đô thị ven sông và vùng ngoại vi, biến nơi đây thành trung chuyển chiến lược.

Khu đô thị mới có tiềm năng trở thành tổ hợp du lịch ven sông kiểu mẫu, nơi cảnh quan, giao thông, dịch vụ và môi trường sống được kết nối hài hòa. Đây không chỉ là bước khép lại một quy hoạch kéo dài mà còn mở ra không gian đô thị mới, có khả năng dẫn dắt xu hướng và tạo vị thế riêng.

“Với tầm nhìn dài hạn và sự phối hợp đồng bộ, Bình Quới - Thanh Đa hứa hẹn vừa là nơi đáng sống, vừa là điểm đến hấp dẫn trong hệ sinh thái đô thị hiện đại của thành phố.”- TS Minh nhận định.

Theo chuyên gia du lịch, khu đô thị mới có tiềm năng trở thành tổ hợp du lịch ven sông kiểu mẫu. Ảnh: Tấn Lực.

Tuy nhiên, việc phát triển Khu đô thị mới này cũng tiềm ẩn nhiều thách thức nếu thiếu một chiến lược quản lý phù hợp. PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia), cho rằng để đảm bảo tính bền vững, TP.HCM nên phát triển sản phẩm du lịch sinh thái theo nguyên tắc ít can thiệp - nhiều trải nghiệm. Cách làm này giúp khu đô thị giữ được bản sắc riêng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho TP.HCM trong xu hướng du lịch xanh, vốn ngày càng được khách quốc tế ưu tiên.

Ngoài ra, để dự án đi đúng hướng, TP cần một khung quản trị điểm đến rõ ràng, bao gồm cơ chế phối hợp giữa chính quyền, nhà đầu tư và cộng đồng địa phương; quy định chặt chẽ về mật độ xây dựng, tỷ lệ không gian xanh và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững. Theo PGS-TS Lương, chỉ khi kết hợp được cả ba yếu tố quản trị minh bạch, bảo tồn sinh thái và thiết kế trải nghiệm khác biệt thì Bình Quới - Thanh Đa mới có thể trở thành điểm đến sinh thái tiêu biểu của TP.HCM.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Tấn Lực.