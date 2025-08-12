TP.HCM chính thức điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa gần 550 ha 12/08/2025 09:34

(PLO)- TP.HCM chính thức duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, hướng đến phát triển đô thị du lịch sinh thái hiện đại rộng hơn 549 ha.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (thuộc phường Bình Quới). Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khu vực này thành một đô thị du lịch sinh thái hiện đại, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 549,4ha, trong đó gần 423,61 ha là đất liền tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn và 125,79 ha là mặt nước sông. Khu vực có vị trí chiến lược, được bao bọc gần như toàn bộ bởi sông Sài Gòn, giáp các phường nội đô hiện hữu và sở hữu tiềm năng phát triển cảnh quan sông nước độc đáo bậc nhất TP.HCM.

Với tính chất là khu trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, quy hoạch điều chỉnh hướng đến hình thành một khu đô thị du lịch sinh thái cao cấp, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Khu vực sẽ được tổ chức không gian linh hoạt, đan xen các công viên, mảng xanh, vùng ngập nước với các công trình cao tầng, đất hỗn hợp, tạo lập điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan ven sông.

Phối cảnh khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đạt giải nhất. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Mục tiêu quy hoạch cũng nhấn mạnh giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và không gian mở, ưu tiên phát triển các công trình dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại, văn hóa kết hợp khu nhà ở và hành chính. Dự kiến quy mô dân số toàn khu vực khoảng 54.000 người.

Đơn vị tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch là UBND phường Bình Quới, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh. Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM là đơn vị tư vấn thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch.

Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa mở ra kỳ vọng hồi sinh một vùng đất tiềm năng đã “ngủ quên” hàng chục năm, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị phía Đông Bắc TP.HCM theo hướng bền vững, sinh thái và hiện đại.

Cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 6,5 km, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa nằm biệt lập giữa lòng thành phố, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, đây cũng là một trong số rất ít khu vực còn quỹ đất lớn chưa khai thác trong bán kính 10 km tính từ trung tâm TP.HCM, yếu tố mang lại tiềm năng quy hoạch hiếm hoi giữa bối cảnh đô thị hóa ngày càng dày đặc.

Tuy nhiên, từ khi được phê duyệt lần đầu vào năm 1992, dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa liên tục gặp trở ngại. Tổng mức đầu tư lên đến 30.000 tỉ đồng, cộng với bài toán giải phóng mặt bằng phức tạp đã khiến nhiều nhà đầu tư lần lượt rút lui. Qua hơn ba thập niên, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, trở thành một trong những “điểm nghẽn” quy hoạch dai dẳng nhất của thành phố.