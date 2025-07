Việt Nam là điểm đến tiếp theo của Giải thưởng Châu Á 26/07/2025 15:56

Tổ chức Giải thưởng Châu Á (Asia Awards Organization – AAO) vừa công bố Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo trong hành trình vinh danh những công trình và dự án tiêu biểu của khu vực.

Theo đó, Hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh), di sản thiên nhiên độc đáo sẽ là nơi đăng cai mùa giải Giải thưởng Kiến trúc Châu Á (Asia Architecture Design Awards- AADA) và Giải thưởng Du lịch - Lữ hành Châu Á (Asia Hospitality Awards -AHA) 2026.

Tổ chức Giải thưởng Châu Á đã chọn Hang Ngọc Rồng của tỉnh Quảng Ninh là nơi đăng cai mùa giải 2026.

Với vẻ đẹp kỳ vĩ và khả năng tạo dựng những trải nghiệm thiết kế độc bản, Hang Ngọc Rồng được lựa chọn không chỉ là địa điểm tổ chức, mà còn là biểu tượng của một châu Á đang không ngừng tái định nghĩa bản thân qua từng công trình, từng dịch vụ.

Nằm sâu trong lòng hang động có niên đại hơn 150 triệu năm, nơi đây hứa hẹn trở thành một sân khấu vinh danh hiếm có trên thế giới.

Theo đại diện AAO, việc đưa AADA và AHA 2026 đến Việt Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là cơ hội để kiến trúc và ngành dịch vụ Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng chuyên môn và thị trường khu vực.

Mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm chưa từng có, tạo dấu ấn khó quên trên hành trình kiến tạo tương lai của ngành kiến trúc và khách sạn châu Á.

Trước đó, lễ trao giải AADA và AHA 2025 đã diễn ra tại khách sạn The Shilla Seoul (Hàn Quốc), quy tụ hơn 200 kiến trúc sư, nhà thiết kế, đại diện khách sạn – nhà hàng và chuyên gia từ 10 quốc gia.

Đây là lần đầu tiên hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực kiến trúc và dịch vụ – du lịch được tổ chức đồng thời, với chủ đề Vibrant Asia (Châu Á rực rỡ). Đại diện các Đại sứ quán Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Hàn Quốc cũng có mặt tại sự kiện.

Ambassador Cruise nhận giải thưởng cho du thuyền ăn tối tốt nhất châu Á.

Tại lễ trao giải, 63 công trình kiến trúc và 38 cá nhân, đơn vị trong ngành khách sạn đã được vinh danh.

Các dự án nổi bật gồm Missions Etrangeres De Paris (Thái Lan), Savanna Villas (Indonesia), Seoul Robot AI Museum (Hàn Quốc), Komoro Distillery (Nhật Bản), Bangkok Marriott The Surawongse (Thái Lan), cùng nhiều công trình khác từ Kazakhstan, Nga, Malaysia...

Việt Nam có nhiều đại diện xuất sắc như The RIVUS và The CENTRIC của Masterise Group, bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng của Landco Corporation, tổ hợp Dhawa Hanoi & The Lakeside Complex của Pacific Thăng Long, The Luxury House của Cát Mộc Group… Các công trình cho thấy khả năng kết hợp hài hòa giữa di sản, tính bền vững và đổi mới.

Ở hạng mục Giải thưởng Du lịch – Lữ hành châu Á (AHA), Việt Nam được vinh danh với các dự án như Selectum Noa Resort (Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Châu Á 2025), Ambassador Cruise (Du thuyền ăn tối xuất sắc nhất châu Á), điểm đến Hang Ngọc Rồng – được chọn là điểm đến văn hóa mới nổi bật. Ngoài ra, Nhà khách Quân đội cũng góp mặt trong nhóm khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Gianfranco Bianchi,Cố vấn và giám khảo AAO nhận định: “Tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến các dự án Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu khu vực. Điều này không chỉ thể hiện năng lực sáng tạo mà còn khẳng định bản sắc văn hóa đặc sắc của Việt Nam trong ngành kiến trúc và dịch vụ”.

Mùa giải 2026 tại Việt Nam đang được kỳ vọng là một bước ngoặt mới, nơi bản sắc văn hóa Việt sẽ kết nối với tầm nhìn khu vực, đồng thời truyền cảm hứng sáng tạo đến cộng đồng kiến trúc – thiết kế – du lịch khắp châu Á.