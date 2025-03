Đà Lạt ghi dấu ấn tại Festival châu Á 2025 với 2 giải thưởng lớn 20/03/2025 21:41

Tối 20-3, tại Trung tâm Hội nghị HICO ở Gyeongju, Hàn Quốc, ông Trần Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt – đã đại diện tỉnh Lâm Đồng nhận 2 giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Festival châu Á 2025 (2025 Asia Festival Awards).

Cụ thể, Đà Lạt - Lâm Đồng được trao Giải thưởng “Festival Hoa và Vườn châu Á 2025” (Asia Flower and Garden Festival of 2025) và Giải thưởng Đỉnh cao châu Á (Asia Pinnacle Awards) ở hạng mục “Festival thân thiện với môi trường nhất” (Best Eco-Friendly Festival) do Hiệp hội Festival và Sự kiện quốc tế châu Á (IFEA ASIA) bình chọn.

Ông Trần Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đại diện tỉnh Lâm Đồng nhận 2 giải thưởng tại Giải thưởng Festival Châu Á

Đây là năm thứ hai liên tiếp Đà Lạt - Lâm Đồng được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín này, tiếp tục khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ các lễ hội nổi bật của khu vực.

Thành tích là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Đà Lạt - Lâm Đồng trong việc xây dựng hình ảnh thành phố xanh, thân thiện và bền vững, đồng thời củng cố danh hiệu điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Festival Hoa Đà Lạt là cầu nối quan trọng trong việc quảng bá vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người Đà Lạt đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người Đà Lạt - Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Không chỉ tôn vinh các loài hoa và nghề trồng hoa truyền thống, lễ hội còn là cầu nối giữa nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân và các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Sau 10 kỳ tổ chức, mỗi mùa Festival Hoa Đà Lạt đều mang đến những chủ đề và thông điệp riêng, góp phần định hình thương hiệu “Thành phố Festival Hoa Việt Nam”.

Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp tục tỏa sáng tại Giải thưởng Festival châu Á 2025.

Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 đã khẳng định vị thế của Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc được UNESCO công nhận và thuộc Top 5 thành phố Festival ấn tượng nhất châu Á.

Việc tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Festival Châu Á 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo của địa phương. Đồng thời là động lực để Đà Lạt - Lâm Đồng không ngừng đổi mới, phát triển các sản phẩm du lịch xanh và bền vững, nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách và nâng tầm hình ảnh điểm đến trong tương lai.