Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 23/12/2025 12:42

(PLO)- 15 sự kiện tiêu biểu đã được đưa ra để tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Ngày 23-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Tổng biên tập báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Tổ chức, cho biết kết thúc thời gian đề cử theo quy định, Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử từ 50 đơn vị.

Trên cơ sở đó, tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu, lựa chọn 30 sự kiện tiêu biểu, tiếp tục sàng lọc còn 15 sự kiện và báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL để tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Tổng biên tập báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRẦN HUẤN

Bên cạnh hình thức bình chọn trực tiếp diễn ra trong ngày 23-12 tại Hà Nội, Ban tổ chức đồng thời triển khai bình chọn trực tuyến trên báo Văn Hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của báo Văn Hóa và Cổng Thông tin điện tử của Bộ VH-TT&DL.

Thời gian bình chọn trực tuyến được thực hiện từ 8 giờ ngày 23-12 đến 9 giờ ngày 25-12-2025, nhằm mở rộng sự tham gia của công chúng, bảo đảm tính khách quan và lan tỏa xã hội của hoạt động bình chọn.

Danh sách 15 sự kiện được đưa ra bình chọn phản ánh toàn diện bức tranh hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2025, từ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức các sự kiện chính trị – văn hóa quy mô lớn, đến các dấu ấn nổi bật trên trường quốc tế.

Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế được xác định là một điểm nhấn quan trọng, với việc Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện văn hóa – đối ngoại quy mô lớn được tổ chức thành công như Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, các hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, cùng những dấu ấn nổi bật của di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO ghi danh trong năm.

Đáng chú ý, việc UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề văn hóa toàn cầu.

Đại diện các cơ quan báo chí tham gia bầu chọn. Ảnh: TRẦN HUẤN

Trên lĩnh vực thể thao và điện ảnh, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, từ thành công của các hội nghị thể thao khu vực, thành tích nổi bật của các đội tuyển quốc gia, đến sự phát triển của công nghiệp điện ảnh thông qua các liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Các sự kiện này cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa văn hóa, thể thao, du lịch với phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.