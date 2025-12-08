Giới thiệu 12 ứng cử viên bầu chọn 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2025 08/12/2025 18:54

(PLO)- Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” được xét chọn hàng năm nhằm tôn vinh những tấm gương trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.

Thành Đoàn TP.HCM vừa công bố 12 ứng cử viên được giới thiệu để bầu chọn danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2025. Thời gian bầu chọn diễn ra từ ngày 8-12 và kết thúc lúc 11 giờ ngày 12-12.

Năm nay, 12 ứng cử viên được chia theo các nhóm tiêu biểu:

Nhóm nghiên cứu viên tiêu biểu: TS Mai Ngọc Xuân Đạt, Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhóm sinh viên tiêu biểu: Võ Ngọc Minh Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhóm y, bác sĩ tiêu biểu: Bác sĩ CKI Nròng K’Duy Py, Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

Nhóm thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu: ThS Trần Tài, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam.

Nhóm chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu: Đại úy Trịnh Hải Thắng, giám định viên hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM; Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực ma túy, Công an TP.HCM (Đội 3 - Phòng PC04).

12 ứng cử viên được giới thiệu để bầu chọn cho danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2025. Ảnh: BTC

Nhóm cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu: Đỗ Tiến Đạt, Bí thư Chi đoàn và chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông; Đoàn Thị Thu Chung, Ủy viên Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, Phó Tổng Trưởng Thường trực Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

Nhóm vận động viên tiêu biểu: Nguyễn Tấn Sang, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, đội tuyển Pencak Silat quốc gia; Nguyễn Tứ Cường, đội tuyển Vovinam quốc gia, hiện là giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục - Thể thao Bình Chánh.

Nhóm thanh niên sống đẹp: Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc và người sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

Nhóm văn nghệ sĩ tiêu biểu: Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh.

Các ứng cử viên năm nay đại diện nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghiên cứu, y tế, thể thao, khởi nghiệp, văn hóa, nghệ thuật đến các hoạt động xã hội, thể hiện tinh thần sáng tạo, tiên phong của thanh niên TP.HCM.