Công an TP Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu 07/10/2025 20:29

(PLO)- Công an TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm với các đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn với chủ đề “Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm – Bản lĩnh – Sáng tạo”.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025), Công an TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm với các đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình mang chủ đề “Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm – Bản lĩnh – Sáng tạo”, thu hút hơn 50 đại biểu là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, đạo diễn, diễn viên và nhà báo tham dự.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm.

Dự buổi gặp mặt có đại diện Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Về phía Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Thủ đô luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần và là “sức mạnh mềm” góp phần giữ gìn sự bình yên của thành phố. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi thông tin lan truyền với tốc độ nhanh, mặt trận văn hóa tư tưởng càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trò chuyện, giao lưu với các văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, văn nghệ sĩ chính là lực lượng góp phần định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị nhân văn và tích cực trong xã hội. Ông khẳng định: “Sự đồng hành giữa lực lượng Công an và giới văn nghệ sĩ Thủ đô là nền tảng quan trọng để cùng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và gìn giữ nét thanh lịch của người Hà Nội”.

Trong phần tọa đàm, ba chuyên đề lớn đã được thảo luận, mang lại nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa văn hóa, nghệ thuật và an ninh tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Ở chuyên đề “Văn nghệ sĩ – người kiến tạo giá trị trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin”, Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, Nhà thơ - Nhà báo Hữu Việt và NSND Tự Long cùng chia sẻ quan điểm người nghệ sĩ hôm nay cần giữ vững nhân cách, sáng tạo bằng trí tuệ và lòng nhân ái.

Chuyên đề thứ hai đi sâu vào thách thức của nghệ thuật trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói: “Máy móc có thể mô phỏng sáng tạo nhưng không thể thay thế trái tim con người".

Các văn nghệ sĩ tiêu biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Chuyên đề cuối cùng, “Đồng hành cùng lực lượng Công an trên mặt trận văn hóa – tư tưởng”, nhấn mạnh tinh thần sáng tạo và nhập cuộc của văn nghệ sĩ trong khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân một cách chân thực, nhân văn và gần gũi hơn với công chúng.

Buổi gặp mặt khép lại bằng chương trình giao lưu nghệ thuật với ca sĩ Tùng Dương, mang đến nhiều cảm xúc. Anh chia sẻ: “Công nghệ có thể thay đổi thế giới, nhưng chỉ con người mới thay đổi được trái tim con người".

Sự kiện được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa người chiến sĩ và người nghệ sĩ - hai lực lượng cùng chung mục tiêu gìn giữ cái đẹp, lan tỏa nhân văn và xây dựng Thủ đô Hà Nội bình yên, hiện đại, nhân ái.