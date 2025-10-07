Thứ trưởng Bộ Công an: Công ước Hà Nội mở ra 'cơ hội vàng' cho Việt Nam 07/10/2025 15:17

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là một dấu mốc chính trị - pháp lý có ý nghĩa toàn cầu, mà còn mở ra một “cơ hội vàng” để Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực an ninh mạng.

Ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Trước thềm Lễ mở ký công ước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức của buổi Lễ quan trọng này.

PLO trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì cuộc họp rà soát rà soát, thúc đẩy tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp quốc về phòng chống tội phạm. Ảnh: BCA

Khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế

. Phóng viên: Thưa ông, ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này?

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng. Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia nội luật hóa tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tên gọi “Công ước Hà Nội”, lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan tâm; cho thấy sự tin tưởng của Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế vào lập trường nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, cũng như năng lực, cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

. Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký, ông có thể thông tin cụ thể hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Lễ mở ký Công ước đạt kết quả toàn diện, cả về mặt nội dung, an ninh, an toàn và lễ tân, ngoại giao?

+ Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ mở ký Công ước; từ đầu năm 2025, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao triển khai khẩn trương, bài bản, đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội.

Ngay từ tháng 5-2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch lịch công tác trọng tâm chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước với hơn 30 nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn thành từng công việc.

Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thường xuyên làm việc, trao đổi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đề nghị Hiệp hội An ninh mạng quốc gia rà soát, thúc đẩy tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ mở ký Công ước; chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với UNODC về các công tác chuẩn bị.

Đến nay, các mặt công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, với mục tiêu bảo đảm ba thành công: “Thành công về nội dung, thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân, ngoại giao; thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế”.

Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ

. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất cho Lễ mở ký. Nhiệm vụ này đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo cụ thể như thế nào đối với các Công an các đơn vị, địa phương, thưa ông?

+ Trong tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, vấn đề bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay từ tháng 02-2025, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam trong năm 2025, trong đó có Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tháng 5-2025, Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, ban hành Kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm rất cụ thể cho Công an hơn 30 đơn vị, địa phương; thiết lập cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị.

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành và khẩn trương triển khai khoảng 100 kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, với mục tiêu xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Lễ mở ký Công ước, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

. Với Lễ mở ký Công ước Hà Nội, vai trò nòng cốt, năng lực và uy tín của Bộ Công an trong tham gia công tác tổ chức, đóng góp vào thành công chung các sự kiện đa phương quy mô lớn của đất nước đã được khẳng định ra sao?

+ Lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện đối ngoại đa phương có tính chất Thượng đỉnh, ý nghĩa chính trị - pháp lý quốc tế sâu sắc. Việc tổ chức thành công sự kiện là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam với Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng môi trường mạng toàn cầu an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

Bộ Công an được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đóng vai trò nòng cốt, cùng với Bộ Ngoại giao tham mưu các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án tổ chức Lễ mở ký Công ước, không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đa phương của lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Bộ Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Với kinh nghiệm tổ chức thành công các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các sự kiện liên chính phủ trong khuôn khổ AIPA, INTERPOL, ASEANPOL, cùng hàng loạt hội nghị quốc tế chuyên đề, Bộ Công an vững tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã tin cậy giao phó, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam chủ động hội nhập, gắn kết trách nhiệm và hành động vì một không gian mạng an toàn.