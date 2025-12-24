Ukraine rút quân khỏi thành phố then chốt ở phía bắc Donetsk 24/12/2025 05:31

(PLO)- Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Ukraine đã rút khỏi TP Siversk (tỉnh Donetsk) - nơi che chắn cho “vành đai pháo đài” của Kiev.

Ngày 23-12, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã rút khỏi TP Siversk (tỉnh Donetsk), theo tờ Kyiv Independent.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực xung quanh Siversk, nhưng binh sĩ Ukraine đã rút khỏi khu dân cư này “nhằm bảo toàn sinh mạng và duy trì khả năng chiến đấu của các đơn vị”, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo bộ này, lực lượng Nga tiến lên nhờ “ưu thế vượt trội về quân số” và “liên tục gây sức ép bằng các nhóm xung kích nhỏ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”.

TP Siversk (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Thành phố vẫn nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội chúng tôi. Các lực lượng đối phương còn lại trong thành phố đang bị tiêu diệt, các tuyến hậu cần của họ bị cắt đứt. Những đơn vị đối phương đã bị bao vây nhằm ngăn chặn chúng tiếp tục tiến lên” - tuyên bố nêu rõ.

Việc Nga mở lại các đợt tấn công vào thành phố tiền tuyến Siversk đã khiến giao tranh ác liệt kéo dài nhiều tuần.

Ngày 22-12, Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine cho biết tình hình gần Siversk “cực kỳ khó khăn”, khi lực lượng Nga tiếp tục tìm cách vượt sông Siverskyi Donets.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Trước đó trong tháng này, Nga tuyên bố đã chiếm được Siversk.

Trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Siversk có khoảng 10.000 dân. Kể từ đó, thành phố gần như bị bỏ hoang, với chính quyền địa phương ước tính chỉ còn vài trăm thường dân ở lại.

Dù quy mô khiêm tốn, Siversk giữ vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc tỉnh Donetsk. Thành phố này giúp che chắn cho các trung tâm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk - những thành trì chính của “vành đai pháo đài” của Ukraine.

Theo Kyiv Independent, Lực lượng Nga đã tìm cách tiến công Siversk từ tháng 7-2022, sau khi Moscow kiểm soát được 2 thành phố của tỉnh Luhansk là Sievierodonetsk và Lysychansk .