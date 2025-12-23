TP.HCM chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công từ 31-12 23/12/2025 19:18

(PLO)- Dự kiến từ 31-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM vào hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại trụ sở số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Thời gian dự kiến chính thức đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP (gọi là Trung tâm) vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đây là vào ngày 31-12. Lễ ra mắt hoạt động của Trung tâm cũng được diễn ra vào sáng cùng ngày.

TP.HCM chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công từ 31-12. Ảnh: HÀ THƯ

Di dời trang thiết bị của sở, ngành

Theo kế hoạch, sở, ban, ngành quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức liên quan thống nhất đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành tại Trung tâm.

Đồng thời, tổ chức, sắp xếp quy trình nội bộ tại cơ quan, đơn vị để tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm chuyển đến, phân công thụ lý, giải quyết và chuyển kết quả về lại để trả cho tổ chức, công dân hoặc chuyển đến địa chỉ theo yêu cầu.

Sở, ban, ngành cũng bố trí đầu mối để giao, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết với Trung tâm thông qua đơn vị chuyển phát đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Phân công nhân sự các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ công chức, viên chức Trung tâm trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Văn phòng UBND TP chỉ đạo Trung tâm xây dựng phương án di dời trang thiết bị công nghệ thông tin của từng sở, ngành khi điều động công chức và thiết bị đi kèm đến trụ sở số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Khi thực hiện di dời, phải đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn. Song song đó, bố trí các quầy giao dịch; bố trí trang thiết bị công nghệ thông tin, truyền thông, đường truyền, hạ tầng mạng để sẵn sàng thử nghiệm. Thời gian hoàn thành trong buổi sáng ngày 27-12.

TP.HCM sẽ thực hiện tiếp nhận thủ tục tại một đầu mối là Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Ảnh: HÀ THƯ

Trung tâm Chuyển đổi số TP hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức Trung tâm để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Các sở, ngành cũng cấp đầy đủ tài khoản trên các Hệ thống phần mềm chuyên ngành cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Điều động nhân sự

Về bố trí nhân sự làm việc tại đây, UBND TP nêu rõ các sở, ban, ngành thực hiện điều động nhân sự đến làm việc tại Trung tâm đảm bảo về số lượng, chất lượng. Các trường hợp còn vướng mắc thì thực hiện biệt phái đến làm việc theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP.

Đối với nhân sự Văn phòng Đăng ký đất đai, trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ vào số lượng hồ sơ phát sinh để chỉ đạo thực hiện biệt phái đủ nhân sự đến làm việc tại Trung tâm nhằm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền.

Bảo hiểm xã hội TP cũng căn cứ vào số lượng hồ sơ phát sinh để thực hiện biệt phái đủ nhân sự đến làm việc tại Trung tâm.

UBND TP.HCM yêu cầu nhân sự được điều động, biệt phái đến làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả phải có chữ ký số cá nhân, tài khoản để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Trung tâm sẽ chủ trì, phối hợp với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn bố trí, sắp xếp nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân khi liên hệ giải quyết hồ sơ; tiếp nhận yêu cầu để hỗ trợ các đối tượng yếu thế và thực hiện các dịch vụ về bưu chính công ích.

UBND phường Thủ Đức bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tổ chức, công dân giao dịch và gửi danh sách về Trung tâm Phục vụ hành chính công để tổ chức tập huấn, phân công.

Trung tâm Chuyển đổi số TP có phương án bố trí nhân lực trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP ít nhất hai tuần kể từ ngày vận hành để hỗ trợ và xử lý sự cố phát sinh.