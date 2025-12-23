Các sở, ngành TP.HCM dừng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở từ ngày 27-12 23/12/2025 13:41

(PLO)- Kể từ ngày 27-12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Ngày 23-12, UBND TP.HCM thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.

Theo đó, hết ngày 26-12, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, kể cả Văn phòng UBND TP.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có trụ sở tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ảnh: HÀ THƯ

Kể từ ngày 27-12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Việc này nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thống nhất, đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết tại các sở, ban, ngành sẽ được tiếp tục xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 27-12 sẽ chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM để trả cho tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn hoặc theo yêu cầu.

UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc chấm dứt tiếp nhận, trả kết quả tại đơn vị, đồng thời kết thúc hoạt động của bộ phận một cửa.

Các đơn vị phải niêm yết công khai, hướng dẫn rõ việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả về địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Sở, ban, ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP trong quá trình luân chuyển hồ sơ, đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cử cán bộ công nghệ thông tin trực hỗ trợ tại Trung tâm để kết nối dữ liệu, đảm bảo ứng phó kịp thời nếu có sự cố kỹ thuật vào các ngày 27 và 29-12.