Quy định mới về số cấp phó tại các phòng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 16/10/2025 16:22

(PLO)- Theo Nghị quyết vừa được ban hành, phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Nghị quyết 332 về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (gọi tắt là UBND cấp xã).

Theo Nghị quyết, phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Trong đó, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc (Phó Chủ tịch UBND cấp xã không kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã) và phó giám đốc tương đương Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

UBND cấp xã sẽ quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo Nghị định 150/2025, các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã gồm Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại.

Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính - kế hoạch, xây dựng và công thương, nông nghiệp và môi trường.

Phòng Văn hóa - xã hội tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực nội vụ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học và thông tin; y tế.