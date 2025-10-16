Sau Đại hội là hành động! 16/10/2025 07:00

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa khép lại trong không khí rực rỡ niềm tin và khát vọng. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới cho TP mang tên Bác - nơi giao hòa tinh hoa của đất nước, nơi ba cực phát triển năng động cùng hội tụ, nơi khởi nguồn của những sáng kiến đổi mới và ý chí vươn lên không ngừng.

Nếu ví đất nước là một cơ thể đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới thì TP.HCM chính là trái tim năng động, nhịp đập của đổi mới và sáng tạo. Đại hội lần này vừa khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, vừa khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trong phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp to lớn của TP.HCM trong suốt 40 năm đổi mới. Ông nhấn mạnh Trung ương và đồng bào cả nước đặt niềm tin và kỳ vọng vào TP.HCM mới như một hình mẫu siêu đô thị hiện đại, xanh, thông minh, hình thành những động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế.

Đó là kỳ vọng nhưng cũng là định hướng, yêu cầu chính trị và tư tưởng để Đảng bộ TP.HCM thể hiện bản lĩnh của mình trong giai đoạn phát triển mới - nơi khát vọng vươn lên không chỉ thể hiện bằng con số, mà còn bằng tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư cũng nhắc đến những vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại lớn, đó là những nỗi lo hằng ngày của người dân như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường... Một đại hội của dân, do dân và vì dân không thể chỉ nói đến những tầm cao, mà còn phải giải quyết được những vấn đề rất đời thường.

Những trăn trở đó được đại hội thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc tìm lời giải. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói rằng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm là những bài toán không dễ nhưng TP.HCM sẽ quyết tâm, quyết liệt giải quyết đến cùng.

Và dĩ nhiên, niềm tin không đến từ lời nói, mà từ hành động cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội với 30 chỉ tiêu, ba chương trình đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm, đặt mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á, lọt vào nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống vào năm 2030 và 100 TP tốt nhất thế giới vào năm 2045, vươn tầm siêu đô thị quốc tế…

Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của đại hội lần này còn là tinh thần thực chất, dân chủ và sáng tạo khi kết nối trực tuyến với các địa phương cơ sở, tạo nên không gian tương tác hai chiều để đảng viên và nhân dân cùng đóng góp ý kiến.

Cách làm ấy thể hiện rõ tư duy đổi mới trong lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và quan trọng hơn, khẳng định cam kết “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Từng quyết sách được cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện tầm nhìn xa vì lợi ích lâu dài của nhân dân và tương lai của TP.

Có thể nói thành công của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chính là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng phát triển. TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” của cả nước, không chỉ dẫn dắt về kinh tế, mà còn tiên phong trong đổi mới quản trị, phát triển văn hóa và con người.

Như Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh, chính con người TP.HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là nguồn lực vô giá của TP. Với tinh thần ấy, tôi tin rằng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới sẽ cùng toàn thể nhân dân biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh để TP.HCM vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.