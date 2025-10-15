Rà soát, sắp xếp nhân sự để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đề ra 15/10/2025 12:56

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp nhân sự; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành...

Trưa 15-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Ngay sau đó, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng chủ trì họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Ba chiến lược đột phá cho siêu đô thị

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn TP.HCM trở thành hình mẫu của một siêu đô thị phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông trả lời báo chí. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM cần trở lại vai trò “cực đổi mới sáng tạo”, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống “dám nghĩ, dám làm”. Phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân; đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho chặng đường mới.

"Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguồn cảm hứng, là mệnh lệnh để TP.HCM nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên phát triển mới"- Phó Bí thư Thành ủy TP nói.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược.

Về chính sách, thể chế, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội và thí điểm mô hình đô thị tự chủ sẽ khơi thông, huy động nguồn lực để TP phát triển.

"TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm một số chính sách, trong đó có các vấn đề tự chủ của TP.HCM, các vấn đề về Côn Đảo, Khu thương mại tự do…"- ông thông tin.

Về phát triển hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng biển và chỉnh trang đô thị.

Về phát triển nguồn nhân lực, TP.HCM đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, có chính sách đặc thù thu hút, đãi ngộ nhân tài.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.

TP.HCM sẽ rà soát, đánh giá, sắp xếp công tác nhân sự

Báo chí cũng đề cập, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang từng trả lời phỏng vấn báo chí rằng, phương châm cán bộ sắp tới phải "dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm", chứ không còn "dám nghĩ, dám làm".

Báo cáo chính trị Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ, mục tiêu lớn. TP.HCM có cách lựa chọn và công tác cán bộ như thế nào để hiện thực hóa được các mục tiêu đề ra trong thời gian tới?

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cung cấp các thông tin cho báo chí ngay sau đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Trao đổi lại, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp về công tác nhân sự. Trước mắt, TP sẽ đánh giá theo đề án nhân sự được Trung ương chấp thuận và lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể bằng việc xây dựng chương trình hành động cụ thể.

"Văn kiện Đại hội đã nêu nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Vấn đề làm sao sau Đại hội phải xây dựng được chương trình hành động thật sự chi tiết, thể hiện tất cả nội dung này”- ông Đặng Minh Thông cho biết.

Cùng với đó, TP.HCM xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành, có những chương trình đột phá, toàn diện sẽ được phân công trách nhiệm cụ thể.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phân công cụ thể, thành lập các ban chỉ đạo thực hiện thành công các nội dung chỉ tiêu, định hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đề ra.

Phát biểu chung các vấn đề, Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông cho biết, Đại hội tiếp thu trọn vẹn và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Cuối cùng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, thành công của Đại hội hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. "Chúng ta không được phép tự mãn, không bằng lòng với những gì đã có, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân"'- ông nói.