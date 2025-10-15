Bí thư Trần Lưu Quang: Đại hội Đảng bộ TP.HCM đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau khi hợp nhất 15/10/2025 12:12

(PLO)- Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của TP.HCM sau hợp nhất.

Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 15-10.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của TP sau hợp nhất” – Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Đại hội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Nghị quyết hội tụ ý chí khát vọng của TP.HCM

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Đại hội lần này đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội. “Đây là nghị quyết hội tụ ý chí khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, ba đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt” – ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Ông cho biết Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thông qua nghị quyết Đại hội. Ảnh: BTC

"Với niềm tin sâu sắc vào trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc và đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Bí thư TP.HCM bày tỏ kỳ vọng.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho hay Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 110 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I - cơ quan thẩm quyền cao của Đảng bộ TP, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến trình phát triển của TP giai đoạn mới.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ TP tham dự Đại hội XIV của Đảng với 75 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định sự thành công của Đại hội lần này là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thành công đó bắt nguồn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các các ban, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội…

Ngoài ra, đó còn là từ sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết của 546 đại biểu chính thức tham dự đại hội, những người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: BTC

“Đại hội chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gửi tới Đại hội những thông điệp và định hướng quan trọng về khát vọng vươn mình của cả dân tộc và tầm nhìn phát triển của TP trong kỷ nguyên mới” – Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Dám nghĩ, biết làm những cái mới

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của Đại hội lần này là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động. Thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của TP.

Đại hội cũng đã xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu phương hướng chiến lược cho chặng đường 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn là thời kỳ mới của TP.HCM sau hợp nhất với khát vọng vươn tầm, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh thành quả và thời cơ, ông Trần Lưu Quang nhìn nhận TP.HCM cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những nhu cầu ngày càng cao của phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Do vậy, nếu không có quyết tâm chính trị thật cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ và tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể đạt được những mục tiêu, những nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu chào cờ bế mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Theo ông, nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP không phải là vốn, cơ sở hạ tầng mà là chính con người của TP.HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì việc chung.

“Đó chính là nguồn lực vô giá của TP” – ông nói và nhìn nhận điều này còn mang một ý nghĩa khác quan trọng hơn. Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân TP phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay góp sức xây dựng TP ngày càng phát triển.

Ông cho biết để biến thành công của Đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, Đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I cùng các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đại hội. Qua đó, biến tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bí thư TP.HCM cho rằng cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, phát huy những sáng kiến sáng tạo từ cơ sở. “Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu để nghị quyết của Đại hội thật sự đi vào cuộc sống” – ông nêu rõ.

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân TP, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Bí thư Trần Lưu Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân TP.HCM phát huy truyền thống, giữ vững tình thần cách mạng, đoàn kết năng động, sáng tạo và ấm áp nghĩa tình, ra sức tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng, chung sức đồng tâm thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.