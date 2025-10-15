Ra mắt Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 15/10/2025 11:37

(PLO)- Đảng bộ TP.HCM có 80 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã ra mắt đoàn đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Đảng bộ TP.HCM có năm đại biểu đương nhiên là Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng với 75 đại biểu chính thức được Bộ Chính trị chỉ định, tổng cộng, TP.HCM có 80 đại biểu chính thức.

Ngoài ra, TP.HCM còn có chín đại biểu dự khuyết.

Ra mắt 75 đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: BTC

Cụ thể, 80 đại biểu chính thức:

1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM (đại biểu đương nhiên).

2. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM (đại biểu đương nhiên).

3. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (đại biểu đương nhiên).

4. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (đại biểu đương nhiên)

5. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (đại biểu đương nhiên).

6. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

7. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

8. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

9. Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

11. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

12. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

13. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

14. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

15. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

16. Ông Vũ Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

17. Ông Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

18. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

19. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM.

20. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

21. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

22. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

23. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

24. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ, TP.HCM.

25. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, TP.HCM.

26. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

27. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

28. Bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

29. Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

30. Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

31. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

32. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

33. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM.

34. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM.

35. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

36. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

37. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

38. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM.

39. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

40. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

41. Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.

42. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

43. Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

44. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

45. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

46. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

47. Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

48. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

49. Ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

50. Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước, TP.HCM.

51. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, TP.HCM.

52. Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, TP.HCM.

53. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

54. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM.

55. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP.HCM.

56. Ông Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt, TP.HCM.

57. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội, TP.HCM.

58. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

59. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, TP.HCM.

60. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP.HCM.

61. Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

62. Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

63. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP.HCM.

64. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

65. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

66. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

67. Ông Phạm Dứt Điểm, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ TP.HCM.

68. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

69. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

70. Ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

71. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

72. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

73. Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp, Công ty cổ phần Becamex.

74. Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

75. Bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ, TP.HCM.

76. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Chợ Lớn, TP.HCM.

77. Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định, TP.HCM.

78. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh, TP.HCM.

79. Ông Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

80. Ông Đỗ Thành Trung, Trưởng phòng kiêm Trưởng bộ phận cải tiến quy trình sản xuất Công ty TNHH điện tử SamSung.