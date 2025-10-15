Ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 người 15/10/2025 10:26

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 16 người ra mắt Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất.

Ngày 15-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên bế mạc.

Tại đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 16 người.

Cụ thể, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Chí Trung.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội

Sáu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm bà Lê Thị Hờ Rin, Thành ủy viên; ông Lê Hồng Thông, Thành ủy viên; ông Hồ Nam; ông Lê Minh Tuấn; ông Hồ Hải; bà Đặng Thị Hồng Vân.

Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm các ông, bà Đào Anh Tuấn; Phan Thị Mỹ Anh; Nguyễn Hùng Phong; Hồ Phương Nam; Phạm Văn Kiên; Thái Minh Dũng; Nguyễn Văn Hòa; Nguyễn Tuấn Kiệt.

Như vậy, nhân sự của Ủy ban Kiểm Tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 đã giảm 3 người so với nhiệm kỳ 2020-2025 (19 người ở thời điểm công bố vào ngày 30-6).