Chùm ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan và trải nghiệm không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM
Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.
Trước giờ khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM đã tham quan không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng Đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: THUẬN VĂN
Ở lĩnh vực báo chí, nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh - truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại. Ảnh: THUẬN VĂN
Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội, mà còn là biểu tượng của tinh thần hội nhập và khát vọng chuyển mình của TP.HCM trong giai đoạn mới. Mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc Thành phố, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng. Ảnh: Thành đoàn TP.HCM