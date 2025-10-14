Chùm ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM 14/10/2025 13:39

(PLO)- Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan và trải nghiệm không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Trước giờ khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM đã tham quan không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM tại triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM﻿. Ảnh: THUẬN VĂN

Tổng Bí thư Tô Lâm trải nghiệm sản phẩm công nghệ trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, xem giới thiệu các sản phẩm công nghệ trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thành đoàn TP.HCM.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan không gian triển lãm thành tựu Báo chí – Xuất bản TP.HCM

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng Đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: THUẬN VĂN

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là khu công trình xếp sách nghệ thuật, với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc - tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trên con đường hội nhập và phát triển. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở lĩnh vực báo chí, nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh - truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại. Ảnh: THUẬN VĂN

Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM cũng giới thiệu hàng loạt ấn phẩm và dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của ngành xuất bản và báo chí. Nổi bật là các bộ sách như: "Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình”, “Lịch sử Việt Nam bằng hình” và “Di sản Hồ Chí Minh” được số hóa đồng bộ, phát hành dưới dạng sách nói, sách điện tử, ứng dụng nghe đọc thông minh - mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho công chúng trong kỷ nguyên số. Ảnh: THUẬN VĂN