Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM
THANH TUYỀN- LÊ THOA. Ảnh: THUẬN VĂN
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự. Đi cùng còn có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...
Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam Trung ương cũng đến dự như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...
Các đại biểu tham gia trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tại triển lãm chào mừng đại hội.
Các đại biểu tham dự tại đầu cầu tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: LÊ ÁNH - KHÁNH LY
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: BTC