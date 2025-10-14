Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM 14/10/2025 08:15

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự. Đi cùng còn có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam Trung ương cũng đến dự như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Tổng Bí thư Tô Lâm sử dụng thử sản phẩm công nghệ trình bày tại triển lãm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Văn Nên- Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cùng tham quan triển lãm các sản phẩm về khoa học- công nghệ.



Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự đại hội, trao đổi với các đại biểu.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền- Tư lệnh bộ Tư lệnh TP.HCM tham quan các gian hàng trưng bày.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đến tham dự Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Lê Minh Hưng- Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang cùng dự, chụp hình kỉ niệm.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng đại biểu chụp hình kỷ niệm.

Các đại biểu tham gia trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tại triển lãm chào mừng đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu trước giờ khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các đại biểu trước giờ khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: BTC

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: LÊ ÁNH - KHÁNH LY