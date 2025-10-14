Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự. Đi cùng còn có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam Trung ương cũng đến dự như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Chùm ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tp.hcm (88).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm sử dụng thử sản phẩm công nghệ trình bày tại triển lãm.
dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tp.hcm (33).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Văn Nên- Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cùng tham quan triển lãm các sản phẩm về khoa học- công nghệ.
Chùm ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm (36).jpg
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự đại hội, trao đổi với các đại biểu.
dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm (38).jpg
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền- Tư lệnh bộ Tư lệnh TP.HCM tham quan các gian hàng trưng bày.
BI-THU-NGUYEN-VAN-NEN.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đến tham dự Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ
dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tp.hcm (34).jpg
Ông Lê Minh Hưng- Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang cùng dự, chụp hình kỉ niệm.
dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm (35).jpg
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng đại biểu chụp hình kỷ niệm.
dai-hoi-dang-bo-tp.hcm-tong-bi-thu-to-lam-10.jpg
dai-hoi-dang-bo-tp.hcm-tong-bi-thu-to-lam-9.jpg
dai-hoi-dang-bo-tp.hcm-tong-bi-thu-to-lam-4.jpg
Các đại biểu tham gia trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tại triển lãm chào mừng đại hội.
dai-hoi-dang-bo-tp.hcm-tong-bi-thu-to-lam-11.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
tong-bi-thu-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu trước giờ khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC
tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các đại biểu trước giờ khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC
tong-bi-thu-to-lam-1-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: BTC
binh-duong.jpg
ba-ria-vung-tau.jpg
Các đại biểu tham dự tại đầu cầu tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: LÊ ÁNH - KHÁNH LY
VAN-NGHE-CHAO-MUNG-DAI-HOI-1.jpg
﻿ VAN-NGHE-CHAO-MUNG-DAI-HOI-2.jpg
VAN-NGHE-CHAO-MUNG-DAI-HOI-3.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: BTC

Dòng sự kiện: Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

THANH TUYỀN- LÊ THOA. Ảnh: THUẬN VĂN
