Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I 13/10/2025 10:41

(PLO)- Tại phiên chính thức sáng mai (14-10), Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trù bị.

Đại hội chính thức diễn ra trong 1,5 ngày

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong một buổi sáng với các nội dung, gồm khai mạc Đại hội phiên trù bị; thông qua chương trình làm việc phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc phiên chính thức; quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; nội quy Đại hội; đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: BTC

Tại phiên trù bị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã thông qua chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 14 và 15-10).

Phiên chính thức sẽ được khai mạc vào sáng 14-10. Sau khi khai mạc, Đại hội sẽ trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, thông qua chương trình làm việc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTC

Trong sáng 14-10, Đại hội sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng sẽ được nghe ý kiến của đảng viên và người dân theo dõi Đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn TP.

Chiều 14-10, Đại hội sẽ thảo luận tại các tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Đại biểu thông qua chương trình làm việc phiên chính thức Đại hội. Ảnh: BTC

Sáng 15-10, Đại hội sẽ thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu; báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bế mạc trưa ngày 15-10.

Đoàn Chủ tịch gồm 11 đại biểu

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thống nhất 11 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Gồm: ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đại hội thống nhất Đoàn Chủ tịch gồm 11 đại biểu, Đoàn Thư ký gồm 3 đại biểu. Ảnh: BTC

Đại hội cũng thống nhất Đoàn Thư ký gồm ba người là ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: BTC

Đồng thời, thống nhất Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm năm người. Trong đó, ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, làm Phó Trưởng ban. Các thành viên gồm ông Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.