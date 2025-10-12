Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM 12/10/2025 18:30

(PLO)- Phong phú các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được thực hiện bởi Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang...

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đơn vị nghệ thuật của Sở VH&TT TP.HCM sẽ lần lượt tổ chức biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật kéo dài đến hết ngày 23-10-2025.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật được thực hiện theo kế hoạch của UBND TP.HCM, về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo kế hoạch, sẽ có 12 chương trình nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt những ngày diễn ra đại hội và sau đại hội.

Các chương trình này sẽ do các đơn vị nghệ thuật chủ lực như Nhà hát Nghệ thuật Hát bội; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen; Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương; Nhà hát Kịch Thành phố... thực hiện.

Các chương trình được đầu tư thực hiện như lời chúc mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, mở ra một giai đoạn mới thắng lợi, đưa TP tiếp tục vươn cao, vươn xa, xứng đáng là TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Không chỉ tôn vinh ca khúc, tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ đội Cụ Hồ, các chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ giúp khán giả ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân dân Việt Nam, nhắc nhở về sự hi sinh của các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do dân tộc.



Bên cạnh việc được quảng bá, những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, đạt giải thưởng của TP, cũng góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước và TP.HCM, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến cho thành phố trong mỗi công dân.

12 chương trình nghệ thuật đặc sắc, được xây dựng công phu với đa dạng hình thức biểu diễn như ca múa, độc tấu, hòa tấu, tiểu phẩm kịch, trích đoạn cải lương, ca cổ, xiếc, ảo thuật, hát bội… sẽ được tổ chức phục vụ nhân dân tại nhiều địa phương.

Các chương trình nghệ thuật tuyên truyền diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: HOÀNG TẤN

Cụ thể, các địa phương diễn ra 12 chương trình: Công viên Quảng trường Tam Thắng – Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu (vào 19 giờ ngày 12-10); Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa, Thể thao số 70 – 72 Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Nhuận lúc 19 giờ ngày 15-10); phường Trung Mỹ Tây (vào 19 giờ 30 phút 15-10), phường An Nhơn Tây (16-10); Thủ Đức (Nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, số 281 đường Võ Văn Ngân lúc 19 giờ ngày 17-10); Công viên Chùa Bà Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một - ngày 18-10); phường Bình Thạnh (ngày 19-10); Quảng trường xã Phước Hải (xã Phước Hải ngày 20-10); Trung tâm Hội nghị Bến Cát (phường Bến Cát ngày 22-10) và xã Vĩnh Lộc (ngày 23-10).

Trước đó, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng Bộ TP.HCM cũng đã diễn ra tại Trung tâm hành chính Dĩ An (phường Dĩ An - ngày 11-10) và Công viên Hành chính xã Ngãi Giao (Công viên Sinh đôi - xã Ngãi Giao- ngày 10-10).