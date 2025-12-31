'Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam' lan tỏa khát vọng vươn lên 31/12/2025 09:46

(PLO)- Chương trình Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam đưa khán giả hướng về tương lai bằng tinh thần tích cực, lạc quan và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.

Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 1-1-2026, chương trình Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam sẽ lên sóng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Với những câu chuyện giàu ý nghĩa và cảm xúc, chương trình đưa khán giả hướng về tương lai bằng tinh thần tích cực, lạc quan và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.

Chương trình được xây dựng gồm bốn phần: Khát vọng sáng tạo, Văn hóa lan tỏa, An sinh – Tình người và Con người Việt tỏa sáng.

Chương trình Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam đưa khán giả hướng về tương lai bằng tinh thần tích cực, lạc quan và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam. Ảnh: VTV

Mỗi phần là một lát cắt phản ánh chặng đường phát triển của đất nước, thể hiện tinh thần đồng lòng, đồng điệu, đồng tiến của toàn dân tộc, góp phần phác họa bức tranh toàn diện về một Việt Nam hiện đại, nhân văn, bền vững và giàu động lực nội sinh.

Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam dẫn dắt khán giả qua những câu chuyện tiêu biểu, nơi khát vọng của mỗi cá nhân hòa quyện thành sức mạnh chung của cộng đồng.

Chương trình đưa người xem đến Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để cảm nhận động lực đổi mới khoa học – công nghệ, yếu tố quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên sáng tạo; về xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) với những đổi thay trong đời sống người dân; hay theo dõi hành trình bền bỉ của vận động viên Lại Lý Huynh trên con đường chinh phục đỉnh cao cờ tiêu chuẩn, góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Các tác phẩm như Giao hưởng Âm sắc Việt, Phong nữ, Đàn chim Việt, Việt Nam trong tôi là, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tươi đẹp, Nhà tôi có treo một lá cờ, Chung mái nhà Việt Nam, Việt Nam tiến lên, Những mảnh đất hồi sinh, Dân tôi ca… góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải tinh thần tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Thùy Anh, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Erik, Trang cùng ca nương Kiều Anh và nhóm DTAP.

Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam được kỳ vọng sẽ lan tỏa năng lượng mới. Ảnh: VTV

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc chương trình, điểm nhấn của Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam là sự kết hợp giữa ngôn ngữ giao hưởng và cách làm mới các tác phẩm quen thuộc trong một không gian nghệ thuật giàu sáng tạo.

Trong khi đó, đạo diễn Bùi Thái Dương cho biết sân khấu được thiết kế linh hoạt, khai thác tối đa chuyển động của hệ thống màn hình LED để tạo nên những mảng khối thị giác, góp phần hình thành một bản giao hưởng của hình ảnh giàu cảm xúc.

Với cách tiếp cận giàu tính nghệ thuật và tinh thần tích cực, Chào năm mới 2026 – Bản giao hưởng Việt Nam được kỳ vọng sẽ lan tỏa năng lượng mới, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong năm mới.