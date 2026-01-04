Netflix bị yêu cầu gỡ bỏ phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò' trong 24 giờ 04/01/2026 16:15

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ (tên tiếng Anh: Shine on me) trên nền tảng Netflix tại Việt Nam do có nội dung vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh.

Theo văn bản gửi Công ty Netflix vào ngày 3-1, thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh ghi nhận Netflix đang phổ biến phim này trên không gian mạng thông qua địa chỉ tên miền netflix.com và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam.

Hình ảnh trong phim 'Tôi thấy ánh dương rực rỡ'.

Phim có độ dài 27 tập, hiện đang phổ biến đến tập 25, do Netflix tự phân loại và hiển thị mức phân loại T13 (dành cho người xem từ đủ 13 tuổi trở lên).

Qua kiểm tra, rà soát, Cục Điện ảnh xác định bộ phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò", thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. Cụ thể, các hình ảnh vi phạm xuất hiện tại tập 25, trong khoảng thời gian từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây.

Căn cứ kết quả kiểm tra, phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ được Cục Điện ảnh phân loại ở mức C. Đây là mức phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ ngay phim này trên địa chỉ tên miền netflix.com và ứng dụng Netflix trong vòng 24 giờ, kể từ 21 giờ ngày 3-1-2026.

Đồng thời, Công ty Netflix phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 22 giờ ngày 4-1-2026.