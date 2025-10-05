Phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò': Tạm dừng phổ biến phim với 2 công ty 05/10/2025 16:07

(PLO)- Liên quan đến phim Hãy để tôi toả sáng có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò", Cục Điện ảnh tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam với 2 công ty.

Liên quan đến việc phim Hãy để tôi toả sáng có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo đó, trên cơ sở Công văn của Công ty Image Future Investment (HK) Limited ngày 30 tháng 9 năm 2025 về việc Tencent - Cập nhật về hoạt động tuân thủ Luật Điện ảnh và kế hoạch mới của Tencent (tháng 9 năm 2025); báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi toả sáng" của Công ty Image Future Investment (HK) Limited thông qua đại diện là Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN, Cục Điện ảnh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp Giấy phép phân loại phim/Quyết định phát sóng.

Phim 'Hãy để tôi toả sáng' có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò",

Đến nay, Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ của Công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited).

Vì vậy, để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited:

Tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Thực hiện báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin về hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, bao gồm:

Báo cáo về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quan hệ pháp lý giữa Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited;

Kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam theo quy định.

Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim về Cục Điện ảnh trước 12g00 Thứ Hai, 6-10 năm 2025.

Cục Điện ảnh cũng đề nghị Công ty tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm điều 9, Luật Điện ảnh 2022, Cục Điện ảnh đã ban hành yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Cục Điện ảnh đã liên tiếp ban hành hai công văn số 1537/ĐA-VP và số 1541/ĐA-VP trong ngày 3-10-2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng, trong đó yêu cầu các Công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Đến chiều 3-10, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty liên quan.

Các báo cáo nêu rõ, hiện tại phim Hãy để tôi tỏa sáng không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam.