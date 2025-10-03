4 công ty phổ biến phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có 'đường lưỡi bò' báo cáo 03/10/2025 19:35

(PLO)- Đến 16h40 ngày 3-10-2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) vừa có văn bản số 1542/ĐA về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.

Cục Điện ảnh đã ban hành Công văn số 1537/ĐA-VP ngày 3-10-2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 1) và Công văn số 1541/ĐA-VP ngày 3-10-2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 2) trong đó yêu cầu các Công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

FPT Play đã gỡ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'.

Đến 16g40 ngày 3-10-2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty. Theo báo cáo, phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật..

Như PLO đã thông tin, thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ bức xúc và tẩy chay phim Hãy để tôi toả sáng có Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính vì chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Cụ thể, chi tiết đường lưỡi bò nhạy cảm, vi phạm bản quyền lãnh thổ Việt Nam được cho xuất hiện ở gần giữa tập 16, khi nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt và bị điều tới huyện Thành An làm rõ việc công trình bị trì hoãn.